Na rdeči preprogi pozornost ukradla Lady Gaga

V dramatični črni opravi iz črnih peres, pod katero se je podpisala pariška znamka Matières Fécales, je blestela dvakratna zmagovalka večera Lady Gaga . Z ekstravagantno toaleto se je posvetila svojemu albumu Mayhem , v prevodu kaos, ki že leto dni uživa uspehe na vrhu glasbenih lestvic.

Drznih izbir se je na rdeči preprogi zvrstilo kar nekaj. Gole kože se v Muglerjevi kreaciji ni bala pokazati lanskoletna zmagovalka v kategoriji za najboljšega novega glasbenika Chappell Roan, svojo izklesano postavo pa je z drzno kreacijo Toma Forda še dodatno poudarila grammyjeva nominiranka Teyana Taylor, ki se bo prihodnji mesec borila za oskarja.

Veliko pozornosti so z uklajenimi toaletami ukradle tudi nominiranke za najboljšega novega izvajalca Katseye ter zvezdnice filma KPop Demon Hunters, ki so se podpisale pod hit Golden, Rei Ami, Ejae, in Audrey Nuna. Med drznejšimi je bila tudi manekenka Heidi Klum, ki je nase nadela kreacijo iz lateksa kožne barve. Med tistimi, ki so sledili reku "več je več" je bila tudi raperka Doechii.