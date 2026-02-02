Na rdeči preprogi pozornost ukradla Lady Gaga

V dramatični črni opravi iz črnih peres, pod katero se je podpisala pariška znamka Matières Fécales, je blestela dvakratna zmagovalka večera Lady Gaga. Z ekstravagantno toaleto se je posvetila svojemu albumu Mayhem, v prevodu kaos, ki že leto dni uživa uspehe na vrhu glasbenih lestvic.
Drznih izbir se je na rdeči preprogi zvrstilo kar nekaj. Gole kože se v Muglerjevi kreaciji ni bala pokazati lanskoletna zmagovalka v kategoriji za najboljšega novega glasbenika Chappell Roan, svojo izklesano postavo pa je z drzno kreacijo Toma Forda še dodatno poudarila grammyjeva nominiranka Teyana Taylor, ki se bo prihodnji mesec borila za oskarja.
Veliko pozornosti so z uklajenimi toaletami ukradle tudi nominiranke za najboljšega novega izvajalca Katseye ter zvezdnice filma KPop Demon Hunters, ki so se podpisale pod hit Golden, Rei Ami, Ejae, in Audrey Nuna. Med drznejšimi je bila tudi manekenka Heidi Klum, ki je nase nadela kreacijo iz lateksa kožne barve. Med tistimi, ki so sledili reku "več je več" je bila tudi raperka Doechii.
Po bolj klasičnih kreacijah so poprijele večkratna nominiranka Sabrina Carpenter, zmagovalka v kategoriji za najboljšega novega izvajalca Olivia Dean, nominiranka Addison Rae in zakonca Bieber. Tako Justin kot Hailey sta se odločila za večno črno. V klasičnem smokingu je navdušil eden od glavnih zmagovalcev večera Bad Bunny. Za črno-belo kombinacijo se je odločila tudi zmagovalka v kategoriji za pesem leta Billie Eilish.
Poleg Billie so na podelitvi v glavnih kategorijah slavili še Bad Bunny, Kendrick Lamar in SZA, Olivia Dean ter Lady Gaga. Več zvezdnikov je na rdeči preprogi in ob prejemu kipca javno obsodilo dejanja službe za priseljevanje in carino (ICE).
