Tuja scena

Na rdeči preprogi pozornost ukradla Lady Gaga

Los Angeles, 02. 02. 2026 07.47

Avtor:
E.M.
Lady Gaga

V mestu angelov se je na prvi dan meseca februarja zbrala smetana glasbene industrije. Odvila se je namreč že 68. podelitev prestižnih grammyjev, za katero so zvezdniki nadeli svoje najboljše oprave. Letos je poleg temnih odtenkov prevladovalo tudi veliko gole kože.

V dramatični črni opravi iz črnih peres, pod katero se je podpisala pariška znamka Matières Fécales, je blestela dvakratna zmagovalka večera Lady Gaga. Z ekstravagantno toaleto se je posvetila svojemu albumu Mayhem, v prevodu kaos, ki že leto dni uživa uspehe na vrhu glasbenih lestvic.

Lady Gaga
Lady Gaga
FOTO: AP

Drznih izbir se je na rdeči preprogi zvrstilo kar nekaj. Gole kože se v Muglerjevi kreaciji ni bala pokazati lanskoletna zmagovalka v kategoriji za najboljšega novega glasbenika Chappell Roan, svojo izklesano postavo pa je z drzno kreacijo Toma Forda še dodatno poudarila grammyjeva nominiranka Teyana Taylor, ki se bo prihodnji mesec borila za oskarja.

Veliko pozornosti so z uklajenimi toaletami ukradle tudi nominiranke za najboljšega novega izvajalca Katseye ter zvezdnice filma KPop Demon Hunters, ki so se podpisale pod hit Golden, Rei Ami, Ejae, in Audrey Nuna. Med drznejšimi je bila tudi manekenka Heidi Klum, ki je nase nadela kreacijo iz lateksa kožne barve. Med tistimi, ki so sledili reku "več je več" je bila tudi raperka Doechii.

Po bolj klasičnih kreacijah so poprijele večkratna nominiranka Sabrina Carpenter, zmagovalka v kategoriji za najboljšega novega izvajalca Olivia Dean, nominiranka Addison Rae in zakonca Bieber. Tako Justin kot Hailey sta se odločila za večno črno. V klasičnem smokingu je navdušil eden od glavnih zmagovalcev večera Bad Bunny. Za črno-belo kombinacijo se je odločila tudi zmagovalka v kategoriji za pesem leta Billie Eilish.

Preberi še Glasbeniki na grammyjih ostro proti ICE

Poleg Billie so na podelitvi v glavnih kategorijah slavili še Bad Bunny, Kendrick Lamar in SZA, Olivia Dean ter Lady Gaga. Več zvezdnikov je na rdeči preprogi in ob prejemu kipca javno obsodilo dejanja službe za priseljevanje in carino (ICE).

Lady Gaga grammy rdeča preproga moda

Močno bolan pevec prestrašil oboževalce: Leto 2027 je zame zadnje

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
EntityOne
02. 02. 2026 08.13
Kaj imajo oblačila veze z intelektualnimi odlikami? Takšni članki delajo družbo neumno.
Odgovori
0 0
bibaleze
