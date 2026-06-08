Na rdeči preprogi tonyjev prevladovale črna, bela in rdeča barva

Zvezdniški obrazi so se tokrat zbrali v New Yorku, kjer je potekala podelitev nagrad tony. Broadway je zažarel v vsem svojem sijaju, oder pa so s svojimi očarljivimi in navdušujočimi nastopi, govori in nekaj solzami zavzeli najboljši iz sveta gledališča. Večer je povezovala pevka Pink, ki je že pred samim dogodkom obljubila, da bo prireditev nepozabna, s svojo akrobatsko točko pa izpolnila svojo obljubo.

Pink z mamo, možem in otrokoma na rdeči preprogi nagrad tony. FOTO: Profimedia

Kot poročajo ameriški mediji, pa je zvezdnica navdušila tudi s svojimi kostumi, šarmom in glasom ter tako na zbranih pustila velik pečat. Predstave, ki so slavile in je vsaka dobila štiri kipce, so: Schmigadoon!, Ragtime, The Lost Boys in Cats: The Jellicle Ball. Velik večer pa je bil predvsem za predstavo Smrt trgovskega potnika, katere ustvarjalci so domov odnesli šest tonyjev.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Nicole Scherzinger Profimedia

Ayesha Curry Profimedia

Anika Noni Rose Profimedia

Anna Wintour in Bee Shaffer Profimedia

Kristin Chenoweth Profimedia

Bryce Pinkham Profimedia

Marla Mindelle Profimedia

Drew Barrymore Profimedia

Sam Pinkleton Profimedia

Frankie Grande Profimedia



















Ob nagrajencih in nominirancih pa so navdušili tudi prisotni, ki so stopili na rdečo preprogo, med njimi pa ni manjkalo niti zvezdniških obrazov, kot so igralka Sarah Paulson, pevka Nicole Scherzinger, modna urednica Anna Wintour, igralka Drew Barrymore in Rachel Zegler.