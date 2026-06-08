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Na rdeči preprogi tonyjev prevladovale črna, bela in rdeča barva

New York, 08. 06. 2026 10.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Aubrey Plaza, Sarah Paulson, Pink

V New Yorku so nagradili najboljše iz sveta gledališča. Pred podelitvijo prestižnih nagrad tony so se po rdeči preprogi sprehodili številni zvezdniki, ki so s svojo prisotnostjo podprli tako ustvarjalce kot gledališko umetnost, med njimi pa ni manjkalo niti tistih, ki so na koncu domov odšli s svojim kipcem.

Zvezdniški obrazi so se tokrat zbrali v New Yorku, kjer je potekala podelitev nagrad tony. Broadway je zažarel v vsem svojem sijaju, oder pa so s svojimi očarljivimi in navdušujočimi nastopi, govori in nekaj solzami zavzeli najboljši iz sveta gledališča. Večer je povezovala pevka Pink, ki je že pred samim dogodkom obljubila, da bo prireditev nepozabna, s svojo akrobatsko točko pa izpolnila svojo obljubo.

Pink z mamo, možem in otrokoma na rdeči preprogi nagrad tony.
Pink z mamo, možem in otrokoma na rdeči preprogi nagrad tony.
FOTO: Profimedia

Kot poročajo ameriški mediji, pa je zvezdnica navdušila tudi s svojimi kostumi, šarmom in glasom ter tako na zbranih pustila velik pečat. Predstave, ki so slavile in je vsaka dobila štiri kipce, so: Schmigadoon!, Ragtime, The Lost Boys in Cats: The Jellicle Ball. Velik večer pa je bil predvsem za predstavo Smrt trgovskega potnika, katere ustvarjalci so domov odnesli šest tonyjev.

Ob nagrajencih in nominirancih pa so navdušili tudi prisotni, ki so stopili na rdečo preprogo, med njimi pa ni manjkalo niti zvezdniških obrazov, kot so igralka Sarah Paulson, pevka Nicole Scherzinger, modna urednica Anna Wintour, igralka Drew Barrymore in Rachel Zegler.

Razlagalnik

Nagrade tony, uradno znane kot nagrade Antoinette Perry za izjemne dosežke na Broadwayu, so najprestižnejša priznanja v ameriškem gledališču. Podeljujejo jih vsako leto za dosežke v broadwayskih predstavah in muzikalih. Ustanovljene so bile leta 1947 in veljajo za gledališki ekvivalent filmskim oskarjem, glasbenim grammyjem ali televizijskim emmyjem, saj predstavljajo vrhunec priznanja za igralce, režiserje, scenografe in druge ustvarjalce v gledališki industriji.

Broadway se nanaša na gledališko okrožje v New Yorku, ki obsega več kot 40 profesionalnih gledališč s 500 ali več sedeži. To območje je svetovno središče komercialnega gledališča in muzikalov. Izraz 'Broadway' se pogosto uporablja kot sinonim za najvišjo raven gledališke produkcije v Združenih državah Amerike, kjer se uprizarjajo vrhunske predstave, ki pogosto vplivajo na svetovne modne, glasbene in umetniške trende.

Nagrade so poimenovane po Antoinette Perry, znani ameriški igralki, režiserki in producentki, ki je bila aktivna v prvi polovici 20. stoletja. Bila je ena od ustanoviteljic organizacije American Theatre Wing, ki podeljuje te nagrade. Po njeni smrti leta 1946 so njeni kolegi v njeno čast ustanovili nagrado, ki so jo po njenem vzdevku 'Tony' poimenovali nagrada tony.

Anna Wintour je ena najvplivnejših oseb v svetovni modni industriji, ki od leta 1988 deluje kot glavna urednica ameriške izdaje revije Vogue. Zaradi svojega izjemnega vpliva na modne trende, sposobnosti odkrivanja novih oblikovalskih talentov in vloge pri usmerjanju modne industrije velja za ikonično figuro. Pogosto se udeležuje pomembnih kulturnih dogodkov, kjer s svojo prisotnostjo in modnimi izbirami pomembno sooblikuje javno podobo visoke mode.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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