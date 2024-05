Na rdeči preprogi v Cannesu zvezda tudi kuža Messi.

V Cannesu se je začel 77. mednarodni filmski festival, prvi zvezdnik, ki je zakorakal pred javnost, pa je bil pes Messi. Štirinožec, ki je zaigral v filmu Anatomija padca, se je sprehajal sem in tja po rdeči preprogi in poziral fotografom, nato pa se je usedel in s sprednjimi tačkami v zraku ponazoril gesto mahanja proti kameram.