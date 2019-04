Na rdečo preprogo sta prinesla ljubezen

V Las Vegasu so podelili nagrade najboljšim country izvajalcem. Slavil je pevec Keith Urban, oboževalcem pa je bolj kot sama nagrada v oči padlo dvoje – njegovi čevlji ter prisrčno izkazovanje ljubezni med njim in soprogo Nicole.

Keith Urban je dobil nagrado za najboljšega glasbenega izvajalca. FOTO: Profimedia

Letošnji zmagovalec na podelitvi nagrad za največje dosežke v country glasbi je 51-letni pevec Keith Urban, ki se je ob prejemu kipca zahvalil svoji soprogi in otrokoma: "Moje dekle, izredno te ljubim, hvala ti. Sem popolnoma šokiran ... Mojima hčerkama, ljubim vaju. Hvala, ker me podpirate in ljubite ... Enako velja zate (Nicole). Zaradi tebe je vse to nekaj vredno."

FOTO: Profimedia

Da je ljubezen na prvem mestu, sta Keith in njegova soproga, igralka Nicole Kidman, pokazala tudi na rdeči preprogi, kjer sta si nenehno izkazovala ljubezen, tako z objemi, držanjem rok kot poljubi. Keith in Nicole sta poročena 12 let in imata dve hčerki, 10-letnoSunday Rose ter 8-letno Faith Margaret.

FOTO: Profimedia

Kar se tiče same prireditve, je dogodek minil brez večjih pretresov, šova ter neposrečenih večernih toalet. Mnogi so bili navdušeni nad pevskim nastopom ameriške igralke Chrissy Metz, ki igra v seriji To smo mi, kar nekaj obiskovalcev pa se je vprašalo, kaj je mislil Keith, ko se je odločil za nenavadne čevlje.