Na robu moči: Zakaj so celo superzvezdniki prisiljeni v počitek?

V današnjem svetu visokih pričakovanj in stalnega pritiska je izgorelost vse pogostejša tudi med slavnimi. Čeprav imajo morda boljše finančne pogoje za različne sprostitve, so tudi oni pogosto čustveno in fizično izčrpani. Izgorelost je tako globalen problem, ki prizadene ljudi na vseh ravneh in je pri javnih osebnostih še dodatno okrepljen zaradi stalne izpostavljenosti.

Nezadržen ritem in uničujoče posledice preobremenjenosti

Lewis Capaldi je leta 2023 po festivalu Glastonbury stopil korak nazaj in si vzel čas zase. "Včasih sem lahko užival v vsaki sekundi takšnih koncertov in upal sem, da me bodo trije tedni počitka spravili k sebi. Resnica pa je, da se še vedno učim prilagajati vplivu Tourettovega sindroma," je zapisal.

"Moram nameniti veliko več časa za urejanje svojega duševnega in fizičnega zdravja, da bom lahko še dolgo počel vse, kar imam rad," je nadaljeval pevec in svoje sledilce spomnil, kako pomembna je skrb zase in da o tem ne smemo pozabiti ob vseh, ki nam stojijo ob strani v težkih časih.

Tom Holland FOTO: Profimedia

Enoletni premor od svoje igralske kariere si je istega leta vzel tudi priljubljeni zvezdnik Tom Holland, ki je umik napovedal po koncu snemanja serije The Crowded Room. Dejal je, da si mora opomoči po igranju v zahtevnem, psihološko mračnem projektu. "Prišel je čas, ko sem si mislil: 'Potrebujem odmor.' Izginil sem. Za teden dni sem šel v Mehiko, nekaj časa sem preživel na plaži in bil v miru. Zdaj si bom vzel leto dni premora, kar je posledica tega, kako težka je bila ta serija," je Tom povedal za ExtraTV in napovedal, da bo med odmorom preživljal čas z družino in prijatelji ter užival v hobijih, kot je vrtnarjenje.

Simone Biles na olimpijskih igrah v Tokiu. FOTO: AP

Ko se je uspešna gimnastičarka Simone Biles umaknila iz finala ženskega mnogoboja na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, so njena dejanja pritegnila pozornost z vsega sveta. "Po nadaljnji zdravniški oceni se je Simone Biles umaknila iz finala individualnega mnogoboja na olimpijskih igrah v Tokiu, da bi se osredotočila na svoje duševno zdravje," je takrat pisalo v izjavi vodstva. "Z vsem srcem podpiramo Simonino odločitev in pozdravljamo njen pogum, saj je dala prednost svojemu dobremu počutju. Njen pogum še enkrat kaže, zakaj je vzor mnogim," so dodali. Kasneje je športnica spregovorila o stresu zaradi tekmovanja na olimpijskih igrah in o tem, kako težka je bila odločitev, da se umakne, da bi zaščitila svoje duševno zdravje. A na koncu je dokazala, da je – ne glede na to, kako velik je dosežek – le malo stvari vredno žrtvovati za svoje dobro počutje. "Res je pomembno, da uporabite ta podporni sistem in veste, da so tam za vas in ne proti vam, saj na koncu koncev mi, ljudje, sovražimo prositi za pomoč," je Simone dejala v intervjuju za Olympics.com. "Mislimo, da zmoremo sami, včasih pa preprosto ne zmoremo. Zato izkoristite vsako možnost, ki se vam ponudi," je dodala.

Sam Fender FOTO: AP

Iskreno pa je o svoji izčrpanosti spregovoril tudi pevec Sam Fender. "Zdi se mi popolnoma hinavsko, da zagovarjam razpravo o duševnem zdravju in pišem pesmi o tem, če si ne vzamem časa za lastno duševno zdravje," je v objavi na Instagramu zapisal zvezdnik in dodal: "Že več kot eno leto se zanemarjam in se nisem spopadel s stvarmi, ki so me globoko prizadele. Nemogoče je, da bi to delo opravljal na sebi, medtem ko sem na poti, in izčrpavajoče se je pretvarjati, da sem srečen in da se dobro počutim zaradi posla. Moji prijatelji in kolegi so že nekaj časa zaskrbljeni zame in ne bo postalo bolje, če si ne bom vzel časa za to," je dodal. Glasbenik je nato odpovedal tri glavne koncerte v Združenem kraljestvu in nastop na festivalu Life is Beautiful.

Naomi Osaka FOTO: AP