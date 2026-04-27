Na robu moči: Zakaj so celo superzvezdniki prisiljeni v počitek?

Los Angeles, 27. 04. 2026 08.00 pred eno minuto 4 min branja 0

E.K.
Simone Biles

Življenje v središču pozornosti je lahko glamurozno, a prav tako uničujoče. Čedalje več superzvezdnikov je odkrito spregovorilo o hudih posledicah izčrpanosti in pritiska, zaradi katerih so bili primorani svoje kariere za nekaj časa postaviti na stranski tir.

V današnjem svetu visokih pričakovanj in stalnega pritiska je izgorelost vse pogostejša tudi med slavnimi. Čeprav imajo morda boljše finančne pogoje za različne sprostitve, so tudi oni pogosto čustveno in fizično izčrpani. Izgorelost je tako globalen problem, ki prizadene ljudi na vseh ravneh in je pri javnih osebnostih še dodatno okrepljen zaradi stalne izpostavljenosti.

Nezadržen ritem in uničujoče posledice preobremenjenosti

Lewis Capaldi je leta 2023 po festivalu Glastonbury stopil korak nazaj in si vzel čas zase. "Včasih sem lahko užival v vsaki sekundi takšnih koncertov in upal sem, da me bodo trije tedni počitka spravili k sebi. Resnica pa je, da se še vedno učim prilagajati vplivu Tourettovega sindroma," je zapisal.

"Moram nameniti veliko več časa za urejanje svojega duševnega in fizičnega zdravja, da bom lahko še dolgo počel vse, kar imam rad," je nadaljeval pevec in svoje sledilce spomnil, kako pomembna je skrb zase in da o tem ne smemo pozabiti ob vseh, ki nam stojijo ob strani v težkih časih.

Tom Holland
FOTO: Profimedia

Enoletni premor od svoje igralske kariere si je istega leta vzel tudi priljubljeni zvezdnik Tom Holland, ki je umik napovedal po koncu snemanja serije The Crowded Room. Dejal je, da si mora opomoči po igranju v zahtevnem, psihološko mračnem projektu. "Prišel je čas, ko sem si mislil: 'Potrebujem odmor.' Izginil sem. Za teden dni sem šel v Mehiko, nekaj časa sem preživel na plaži in bil v miru. Zdaj si bom vzel leto dni premora, kar je posledica tega, kako težka je bila ta serija," je Tom povedal za ExtraTV in napovedal, da bo med odmorom preživljal čas z družino in prijatelji ter užival v hobijih, kot je vrtnarjenje.

Simone Biles na olimpijskih igrah v Tokiu.
FOTO: AP

Ko se je uspešna gimnastičarka Simone Biles umaknila iz finala ženskega mnogoboja na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, so njena dejanja pritegnila pozornost z vsega sveta. "Po nadaljnji zdravniški oceni se je Simone Biles umaknila iz finala individualnega mnogoboja na olimpijskih igrah v Tokiu, da bi se osredotočila na svoje duševno zdravje," je takrat pisalo v izjavi vodstva. "Z vsem srcem podpiramo Simonino odločitev in pozdravljamo njen pogum, saj je dala prednost svojemu dobremu počutju. Njen pogum še enkrat kaže, zakaj je vzor mnogim," so dodali.

Kasneje je športnica spregovorila o stresu zaradi tekmovanja na olimpijskih igrah in o tem, kako težka je bila odločitev, da se umakne, da bi zaščitila svoje duševno zdravje. A na koncu je dokazala, da je – ne glede na to, kako velik je dosežek – le malo stvari vredno žrtvovati za svoje dobro počutje. "Res je pomembno, da uporabite ta podporni sistem in veste, da so tam za vas in ne proti vam, saj na koncu koncev mi, ljudje, sovražimo prositi za pomoč," je Simone dejala v intervjuju za Olympics.com. "Mislimo, da zmoremo sami, včasih pa preprosto ne zmoremo. Zato izkoristite vsako možnost, ki se vam ponudi," je dodala.

Sam Fender
FOTO: AP

Iskreno pa je o svoji izčrpanosti spregovoril tudi pevec Sam Fender. "Zdi se mi popolnoma hinavsko, da zagovarjam razpravo o duševnem zdravju in pišem pesmi o tem, če si ne vzamem časa za lastno duševno zdravje," je v objavi na Instagramu zapisal zvezdnik in dodal: "Že več kot eno leto se zanemarjam in se nisem spopadel s stvarmi, ki so me globoko prizadele. Nemogoče je, da bi to delo opravljal na sebi, medtem ko sem na poti, in izčrpavajoče se je pretvarjati, da sem srečen in da se dobro počutim zaradi posla. Moji prijatelji in kolegi so že nekaj časa zaskrbljeni zame in ne bo postalo bolje, če si ne bom vzel časa za to," je dodal. Glasbenik je nato odpovedal tri glavne koncerte v Združenem kraljestvu in nastop na festivalu Life is Beautiful.

Naomi Osaka
FOTO: AP

Maja 2021 se je teniška igralka Naomi Osaka zaradi tesnobe umaknila z odprtega prvenstva Francije. Tedaj 23-letna športnica se je izognila tiskovni konferenci, zaradi česar je morala plačati globo v višini 14 tisoč evrov, prav tako pa so ji zagrozili, da bo izključena s turnirja, če bi s tem nadaljevala. Kasneje je na družbenih omrežjih spregovorila o močni tesnobi, ki jo je čutila zaradi pogovorov z mediji, hkrati pa se je umaknila s tekmovanja. "Resnica je, da sem od odprtega prvenstva ZDA leta 2018 trpela za dolgimi napadi depresije in s tem se zelo težko spopadam. Vsak, ki me pozna, ve, da sem introvertirana, in vsak, ki me je videl na turnirjih, bo opazil, da pogosto nosim slušalke, saj mi to pomaga omiliti socialno tesnobo," je priznala.

Zvezdnikom pa ob strani poleg najbližjih stojijo podporniki, ki so v komentarjih njihovih objav večkrat izpostavili, kako hvaležni so, da so tudi njihovi vzorniki spregovorili o težavah, s katerimi se soočajo, in jim dali vedeti, da so težja življenjska obdobja del vsakdanjega življenja vseh ljudi na svetu ne glede na njihov status.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
izčrpanost mentalno zdravje zvezdniki anksioznost počitek

Princ Harry: Vedno bom del kraljeve družine

Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Kmetija
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Belo se pere na devetdeset
