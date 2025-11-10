Na rojstnodnevni zabavi Kris Jenner se je zbrala svetovna smetana

Kris Jenner, ki je 5. decembra dopolnila 70 let, je minuli vikend okroglo obletnico obeležila s prestižno zabavo. Na spektakularnem dogodku v slogu Jamesa Bonda, ki se je odvil v razkošni vili Jeffa in Lauren Bezos, se je zbrala njena družina in številni slavni.
Na seznamu gostov so bili številni zvezdniki, kot so Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry, Vin Diesel, Mark Zuckerberg, Beyoncé, Jay-Z, princ Harry in Meghan Markle.
Z njo so se poveselili tudi njeni otroci, ki so zabavo organizirali, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner in Kylie Jenner ter tudi njen partner Corey Gamble, ki je danes dopolnil 45 let.
Slavje Kris Jenner prekinili policisti
Zabavo naj bi sicer zaradi številnih pritožb prekinili tudi policisti. Po poročanju TMZ-ja naj bi bila glasba med nastopom Bruna Marsa izjemno glasna, zaradi česar naj bi pristojni organi prejeli ogromno prijav tamkajšnjih sosedov. Policija je organizatorjem izdala le opozorilo, kasneje pa so se morali na kraj dogodka vrniti še enkrat. Organizatorji so namreč cesto blokirali z umetno živo mejo, s katero so po koncu zabave želeli ohraniti zasebnost gostov pred radovednimi očmi javnosti in paparacev, vendar zanjo niso imeli dovoljenja, zato so zelenje morali nemudoma odstraniti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.