Na rojstnodnevni zabavi Kris Jenner se je zbrala svetovna smetana

Kris Jenner je ob svojem 70. rojstnem dnevu priredila razkošno zabavo v slogu Jamesa Bonda. Slavja so se udeležili številni zvezdniki, vključno z Oprah Winfrey, Mariah Carey ter princem Harryjem in Meghan Markle. Ekstravagantno praznovanje pa je večkrat prekinila tudi policija.

Kris Jenner, ki je 5. decembra dopolnila 70 let, je minuli vikend okroglo obletnico obeležila s prestižno zabavo. Na spektakularnem dogodku v slogu Jamesa Bonda, ki se je odvil v razkošni vili Jeffa in Lauren Bezos, se je zbrala njena družina in številni slavni.

Na seznamu gostov so bili številni zvezdniki, kot so Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry, Vin Diesel, Mark Zuckerberg, Beyoncé, Jay-Z, princ Harry in Meghan Markle.

Z njo so se poveselili tudi njeni otroci, ki so zabavo organizirali, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner in Kylie Jenner ter tudi njen partner Corey Gamble, ki je danes dopolnil 45 let.

Slavje Kris Jenner prekinili policisti