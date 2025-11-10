Svetli način
Na rojstnodnevni zabavi Kris Jenner se je zbrala svetovna smetana

Los Angeles, 10. 11. 2025 17.35 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Kris Jenner je ob svojem 70. rojstnem dnevu priredila razkošno zabavo v slogu Jamesa Bonda. Slavja so se udeležili številni zvezdniki, vključno z Oprah Winfrey, Mariah Carey ter princem Harryjem in Meghan Markle. Ekstravagantno praznovanje pa je večkrat prekinila tudi policija.

Kris Jenner, ki je 5. decembra dopolnila 70 let, je minuli vikend okroglo obletnico obeležila s prestižno zabavo. Na spektakularnem dogodku v slogu Jamesa Bonda, ki se je odvil v razkošni vili Jeffa in Lauren Bezos, se je zbrala njena družina in številni slavni.

Na seznamu gostov so bili številni zvezdniki, kot so Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry, Vin Diesel, Mark Zuckerberg, Beyoncé, Jay-Z, princ Harry in Meghan Markle

Z njo so se poveselili tudi njeni otroci, ki so zabavo organizirali, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner in Kylie Jenner ter tudi njen partner Corey Gamble, ki je danes dopolnil 45 let.

Slavje Kris Jenner prekinili policisti

Zabavo naj bi sicer zaradi številnih pritožb prekinili tudi policisti. Po poročanju TMZ-ja naj bi bila glasba med nastopom Bruna Marsa izjemno glasna, zaradi česar naj bi pristojni organi prejeli ogromno prijav tamkajšnjih sosedov. Policija je organizatorjem izdala le opozorilo, kasneje pa so se morali na kraj dogodka vrniti še enkrat. Organizatorji so namreč cesto blokirali z umetno živo mejo, s katero so po koncu zabave želeli ohraniti zasebnost gostov pred radovednimi očmi javnosti in paparacev, vendar zanjo niso imeli dovoljenja, zato so zelenje morali nemudoma odstraniti.

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue
10. 11. 2025 18.52
+1
Kris ne glede na to,kako je prišla do takšnega izgleda,zgleda odlično,ne glede na komentarje spodaj. Čeprav nisem pristaš lepotnih posegov,še manj omenjene družine,tole zgleda super,najverjetneje zato,ker si ni povečevala ustnic in spreminjala oblike nosu. Ne zgleda zategnjena; meni je všeč kar vidim.
ODGOVORI
1 0
Sionist
10. 11. 2025 18.40
+0
Nikoli ne nikamor povabijo nobenega iz Slovenije. Zakaj ze? :)
ODGOVORI
1 1
mito24
10. 11. 2025 18.33
+1
Imajo pač več kot dovolj časa da si en drugemu hodijo na zabave
ODGOVORI
1 0
blekk
10. 11. 2025 18.24
Ahjoj... Narcisoidni samopriviligiranci na kupu
ODGOVORI
0 0
3320.
10. 11. 2025 18.22
+0
Zabava za tiste ki se palijo na otroke.
ODGOVORI
1 1
matdej
10. 11. 2025 18.18
+2
Plastika na kupu((:
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
10. 11. 2025 18.14
+3
gre za tradicijo, vrednote in kulturo zahodnega sveta ...sedaj je tudi smetana plastična...kakšna je potem šele raja..!.??? lesena ?!
ODGOVORI
4 1
presnet
10. 11. 2025 18.13
+5
Ponos lepotnih kirurgov na enem mestu.
ODGOVORI
5 0
ka?ica
10. 11. 2025 18.13
+2
Saj je videti 30.
ODGOVORI
2 0
Roadkill
10. 11. 2025 18.03
+4
Kisla smetana pozabljena na pultu
ODGOVORI
4 0
ježevka123
10. 11. 2025 18.01
+6
Da zgleda pri 70ih isto kot hčere, ni glih normalno.
ODGOVORI
6 0
Killing of Hind Rajab
10. 11. 2025 18.16
+2
včasih so rekli...da papir vse prenese...danes lahko mirno rečemo- ekran vse prenese...ko zvečer umiva zobe ne bi bil prisoten ...grozljivke nikoli niso bile moja izbira...
ODGOVORI
2 0
Influencer
10. 11. 2025 17.53
+1
ni ga žurke brez Diddyja
ODGOVORI
2 1
bb5a
10. 11. 2025 17.49
-1
Sam še nutrije so bl važne od tega...
ODGOVORI
2 3
Koruptilona
10. 11. 2025 17.48
+3
Torej še nekaj let in v večna lovisča
ODGOVORI
4 1
