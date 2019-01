'Na rokah sem imel prinčevo kri'

Britanski princ Filip jo je dobro odnesel v nesreči pri Sandringhamu, v kateri sta bili udeleženi dve vozili, saj praktično ni bil poškodovan. V drugem vozilu sta bili dve ženski in 10-mesečni otrok, vse tri pa so odpeljali v bolnišnico. Ena si je zlomila roko, druga si je poškodovala koleno, otrok pa ni bil ranjen.

Eden prvih na kraju nesreče je bil 75-letni odvetnik Roy Warne, ki se je vozil domov z ženo Victorio, ki je tudi pomagal Filipu, da je zlezel iz avtomobila. Filip naj bi se vključeval na precej prometno cesto A149, a ker ga je oslepilo sonce, ni videl mimo vozeče kie, ki se je s nekaj manj kot sto kilometri na uro bočno zaletela v njegovo vozilo.

"Pogledal sem dol in imel prinčevo kri na svojih rokah. Vse, kar sem lahko pomislil je bilo, hvala bogu, da je ni bilo več. Pohitel sem do drugega avta, kjer je bil dim, kot da bo eksplodiral. Na zadnjem sedežu je bil otrok, ki je jokal," je Warne dogodek opisal za časopis The Sun. "Moje noge! Kam naj dam noge?" je menda kričal vojvoda Edinburški, je povedal g. Warne.

Na kraj nesreče je pohitelo pet policijskih in dve reševalni vozili, princu so dali umetno dihanje, ga odpeljali na pregled v bolnišnico, zdaj pa okreva na posestvu v Sandringhamu z ženo, kraljico Elizabeto ob sebi. Na opazovanju bo 48 ur, če bi imel kakšne znake pretresa ali notranjih poškodb.