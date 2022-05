Ruska policija zaslišala in oglobila britanskega vplivneža

Britanski ustvarjalec vsebin na spletni platformi YouTube Benjamin Rich je prejšnji konec tedna prišel v navzkrižje z zakonom. Po tem, ko ga je med nedovoljenim ogledom rakete Buran na kozmodromu Bajkonur v Kazahstanu za nekaj ur pridržala in zaslišala ruska policija, je moral Rich v zameno za izpust odšteti 70 evrov globe in ob tem obljubiti, da podobnega prekrška ne bo več storil.

Britanec, ki je o dogodku spregovoril na svojem profilu na Instagramu, je poudaril, da ni šlo za kriminalni, temveč zgolj za administrativni prekršek, kar je pomenilo plačilo globe in opozorilo, da se kaj takega ne sme več ponoviti. Pri tem je dodal, da ni prvi, ki je to storil, ter da se je to "zgodilo več sto avanturistom" pred njim. "Vsi policisti so bili prijazni in nam po koncu ponudili celo prevoz do železniške postaje," je svoje sledilce pomiril ustvarjalec spletnih vsebin, ki je v času obveščanja svojih sledilcev že ležal v hotelski sobi.

Pri tem se je pošalil, da se je tistega dne zbudil s kopico sporočil zaskrbljenih ljudi, ki so zaradi objav na Twitterju mislili, da se je znašel v precej večjih težavah.

Dogodek je potrdil tudi generalni direktor ruske vesoljske agencije Roskozmos, Dmitrij Rogozin, ki je javnosti sporočil, da so na kozmodromu pridržali britanskega državljana in belorusko državljanko ter da ju preiskujejo. Kozmodrom Bajkonur, s katerega Rusija izvaja svoje vesoljske polete, je sicer odprt za turiste, ki pa morajo Roskozmos zaprositi za dovoljenje za ogled.