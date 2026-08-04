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Tuja scena

Na Sardiniji poleg Antonellija tudi Leclerc s svojo nosečo ženo

Sardinija, 04. 08. 2026 16.16 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.A.
Zakonca Leclerc na svoji jahti plujeta ob obali Sardinije.

Ne le Kimi Antonelli, ob obali Sardinije te dni pluje tudi Charles Leclerc. Priljubljeni dirkač formule 1 trenutno uživa na zasluženem oddihu s svojo nosečo ženo Alexandro. Poleg poležavanja in sproščanja na plaži pa si bodoča starša vzameta čas tudi drug za drugega in za uživanje v morskih radostih kristalno čistega morja.

Poletni premor sredi napete sezone svetovnega prvenstva formule 1 v Italijo ni privabil le domačina Kimija Antonellija, temveč tudi enega njegovih največjih tekmecev na stezi, Charlesa Leclerca. Tudi dirkača Ferrarija so namreč opazili v bližini Sardinije, kjer uživa na zasluženem dopustu.

Charles in Alexandra Leclerc uživata na luksuzni jahti.
Charles in Alexandra Leclerc uživata na luksuzni jahti.
FOTO: Profimedia

Slavni Monačan s svojo luksuzno jahto raziskuje obalo italijanskega otoka, na počitnicah pa mu družbo dela njegova noseča žena Alexandra Leclerc. Bodoča starša, ki svojega zasebnega življenja in prihoda novega družinskega člana še nista javno komentirala, uživata še zadnje poletje v dvoje, saj je nosečniški trebušček vplivnice že kar precej velik. Kdaj bo njun slavni in prikupni psiček Leo, ki ga poznajo vsi ljubitelji formule 1, dobil družbo, pa ni jasno.

Zakonca, ki sta se poročila letos konec februarja, tik pred začetkom nove sezone formule 1, se bosta že kmalu vrnila na dirkališče. Dirkače še avgusta čaka dirka za Veliko nagrado Nizozemske, ki jo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. Za svojega dragega bo pesti držala tudi lepa Alexandra, ki ga redno spremlja iz dirkaških garaž, s svojimi modnimi izbori pa vedno poskrbi, da ni v ospredju le njen slavni mož, temveč tudi ona sama.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Charles Leclerc Formula 1 počitnice Ferrari družbena omrežja zvezdniki alexandra leclerc

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periot22
04. 08. 2026 16.29
S čim si je pa zaslužil dopust?
Odgovori
-1
0 1
Mclaren
04. 08. 2026 17.05
S službo, kaj pa ti?
Odgovori
+1
1 0
Xmmx
04. 08. 2026 17.13
S cim si je ona zasluzla dopust..neverjetno kako te kokosi uzivajo
Odgovori
-1
0 1
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