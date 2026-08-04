Na Sardiniji poleg Antonellija tudi Leclerc s svojo nosečo ženo

Poletni premor sredi napete sezone svetovnega prvenstva formule 1 v Italijo ni privabil le domačina Kimija Antonellija, temveč tudi enega njegovih največjih tekmecev na stezi, Charlesa Leclerca. Tudi dirkača Ferrarija so namreč opazili v bližini Sardinije, kjer uživa na zasluženem dopustu.

Charles in Alexandra Leclerc uživata na luksuzni jahti. FOTO: Profimedia

Slavni Monačan s svojo luksuzno jahto raziskuje obalo italijanskega otoka, na počitnicah pa mu družbo dela njegova noseča žena Alexandra Leclerc. Bodoča starša, ki svojega zasebnega življenja in prihoda novega družinskega člana še nista javno komentirala, uživata še zadnje poletje v dvoje, saj je nosečniški trebušček vplivnice že kar precej velik. Kdaj bo njun slavni in prikupni psiček Leo, ki ga poznajo vsi ljubitelji formule 1, dobil družbo, pa ni jasno.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Zakonca Leclerc na svoji jahti plujeta ob obali Sardinije. Profimedia

Zakonca Leclerc na svoji jahti plujeta ob obali Sardinije. Profimedia

Zakonca Leclerc na svoji jahti plujeta ob obali Sardinije. Profimedia

Zakonca Leclerc na svoji jahti plujeta ob obali Sardinije. Profimedia

Zakonca Leclerc na svoji jahti plujeta ob obali Sardinije. Profimedia







