Na Sardiniji poleg Antonellija tudi Leclerc s svojo nosečo ženo

Poletni premor sredi napete sezone svetovnega prvenstva formule 1 v Italijo ni privabil le domačina Kimija Antonellija, temveč tudi enega njegovih največjih tekmecev na stezi, Charlesa Leclerca. Tudi dirkača Ferrarija so namreč opazili v bližini Sardinije, kjer uživa na zasluženem dopustu.
Slavni Monačan s svojo luksuzno jahto raziskuje obalo italijanskega otoka, na počitnicah pa mu družbo dela njegova noseča žena Alexandra Leclerc. Bodoča starša, ki svojega zasebnega življenja in prihoda novega družinskega člana še nista javno komentirala, uživata še zadnje poletje v dvoje, saj je nosečniški trebušček vplivnice že kar precej velik. Kdaj bo njun slavni in prikupni psiček Leo, ki ga poznajo vsi ljubitelji formule 1, dobil družbo, pa ni jasno.
Zakonca, ki sta se poročila letos konec februarja, tik pred začetkom nove sezone formule 1, se bosta že kmalu vrnila na dirkališče. Dirkače še avgusta čaka dirka za Veliko nagrado Nizozemske, ki jo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. Za svojega dragega bo pesti držala tudi lepa Alexandra, ki ga redno spremlja iz dirkaških garaž, s svojimi modnimi izbori pa vedno poskrbi, da ni v ospredju le njen slavni mož, temveč tudi ona sama.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.