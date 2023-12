18. decembra 1963 se je rodil Brad Pitt, igralec, ki je že zadnjih (vsaj) 35 let eden najbolj priljubljenih moških na svetu. In če je bil sprva označen samo za lepotca, ki mu je v Hollywoodu uspelo zaradi njegovega videza, je skozi leta dokazal, da je več kot odličen igralec, kasneje nagrajen tudi z oskarjem. Zvezdnik, ki se je usidral v mnoga srca, zvezdnik, ki si ga moški želijo kopirati in zvezdnik, za katerega bi ženske dale vse, da bi ga vsaj spoznale, če ne že kaj več. "Na sedmi dan je bog ustvaril Brada Pitta," so v lanskoletni seriji Dave, v kateri je Brad gostoval kot on sam, opisali njegov obstoj.

Študent novinarstva iz pobožne družine William Bradley Pitt se je 18. decembra 1963 rodil v mestecu Shawnee v Oklahomi v verni baptistični družini. Vsako nedeljo so hodili v cerkev, oče pa je pred kosilom obvezno vodil molitev za družino. Pozneje je Brad izjavil, da je agnostik in ateist, a vseeno zelo duhovna oseba. Njegova mama Jane je bila šolska svetovalna delavka, njegov oče William pa je vodil prevozniško podjetje. Brad ima tudi mlajšega brata Douglasa, ki je tri leta mlajši, in mlajšo sestro Julie, ki je šest let mlajša. Pel je v cerkvenem pevskem zboru in šolskem muzikalu, bil je član debatnega kluba, in ker se je ukvarjal tudi s športom, treniral je golf, tenis in plavanje. Rad je hodil v kino in sanjal o tem, da bi postal igralec, vendar je končal študij novinarstva in trženja na Univerzi v Missouriju. Ko pa se je bližal rok diplome, je spoznal, da še ni pripravljen za delo v poklicu. Izpisal se je dva tedna pred rokom za oddajo diplome, svoje stvari stlačil v eno torbo in se s starim nissanom odpravil v Los Angeles iz mesta Springfield, kjer je odraščal.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Eden prvih filmov posnet v Črni gori Brad Pitt je s prihodom v Los Angeles hitro našel prvo delo, ki mu je pršlo pod roke. Njegovo prvo delo na vzgodni obali je bilo v restavraciji s hitro prehrano, kjer je bil maskota piščanca, ki je na ulici mimoidoče vabil na kosilo. 26-letnika so kmalu opazili modni agenti in mu ponudili prvo delo na televiziji. Brada so povabili k snemanju reklamnega oglaza za eno bolj priljubljenih znamk krompirjevega čipsa. V vroči poletni različici oglasa, ki so jo predvajali leta 1989, je med drugim tudi postavi mladenič, ki bo že čez nekaj let snemal ene večjih filmov 90. let. Oglas je v javnosti po dolgem času v javnosti ponovno zaokrožil v pred slabima dvema letoma, ko ga je nekdo izbrskal iz arhiva in naložil na YouTube in različna družbena omrežja. Bradovi oboževalci pa so navdušeni, da je v svojem prvem oglasu jedel, saj je znan po tem, da v svojih filmih velikokrat nekaj je.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kmalu po tem pa je dobil prvo pravo priložnost. K sodelovanju za snemanje svojega novega filma ga je povabil srbski režiser Božidar Nikolić, ki je v Črni gori posnel film o fantu s smrtonosno kožno boleznijo, The dark side of the sun. Brad se je pred vojno na Balkanu odpravil v nekdanjo Jugoslavijo in tam posnel svoj prvi celovečerec. V enem od intervjujev med medijsko turnejo za film Bilo je nekoč v Hollywoodu se je v smehu spomnil svojih začetkov. Joj, ta film je mel nemogočo zgodbo o fantu, ki ima smrtonosno kožno bolezen in ne sme na sonce, ampak dobro, vesel sem, da sem dobil priložnost.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Thelma in Louise: veliki bum in začetek prepoznavnosti Kasneje je Brad dobil vlogo v filmu Thelma in Louise, ki velja za začetek njegove resne kariere. Sicer se je kot mladi igralec prepustil toku in sprejel vloge, ki so ga predstavljale zgolj kot lepotca z izklesanim telesom, kakor je prikazan tudi v tej večni klasiki iz 90. let. V filmu se je 27-letni Brad med drugim tudi poljubljal s takrat precej priljubljeno Geeno Davis: "Mislim, da je bil to moj vstop v prvo ligo. Geena je bila izjemno prijazna in čutna. Tista scena, kjer se ljubiva, je trajala kar nekaj časa, mislim, da smo snemali dva dni. Bila je zelo prijazna in poskrbela je, da sem se počutil v redu."

icon-expand Brad Pitt FOTO: Profimedia

Brad je sicer vlogo v filmu dobil zahvaljujoč prav njegovi soigrali Deeni, saj jo je režiser prosil, če bi posnela eno od scen s tremi potencialnimi soigralci. Na koncu se je odločila za Brada Pitta in mu taeko odprla vrata v Hollywood. "Vsak od njih je bil zelo čeden," je dejala Deena v letošnjem intervjuju na eni od britanskih televizij: Vsi so imeli rjave lase in bili zelo nadarjeni. Bilo mi je vseeno, kdo bo. Nato pride četrti in to je Brad Pitt. Bil je tako karizmatičen in tako neverjetno nadarjen, da sem mu zafrknila avdicijo. Pozabila sem svoje besedilo. Davis je povedala, da je šele kasneje izvedela, kdo je še eden od četvorke, ki se je potegoval za to isto vlogo. Na letalu je sedela zraven drugega igralca, ki ji je povedal, da se poznata že od prej. Kdo je bil? George Clooney! Vstop v hollywoodsko elito Uspeh mu je prinesel omenjeni film Thelma in Louise iz leta 1991, kjer je igral tavajočega malega kriminalca. Po ljubezenskem prizoru z Geeno Davis, v katerem je bil zgoraj brez in s kavbojskim klobukom, je postal magnet za ženske. Sledile so vloge v filmih Reka poje mi, Jesenska pripoved, Intervju z vampirjem (kjer je zaigral ob boku Toma Cruisa), v filmu Kalifornja pa je dokazal, da lahko igra tudi ... no, psihopata. Sledili so filmi Dvanajst opic, kjer je bil nominiran v kategoriji za najboljšega stranskega igralca za zlati globus in oskarja.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Med uspešnejše filme pa so se uvrstili tudi Seme zla, Sedem let v Tibetu, Ko pride Joe Black in kasneje Fight Club. Okoli leta 2000 je snemal filme, ki se uvrščajo v filmsko elito: Oceanovih 11, Troja in kasneje Neslavne barabe. Leta 2020 pa se je skupaj s še enim 'lomilcem ženskih src' uvrstil v filmsko zgovodino, ko je v filmu Quentina Tarantina, zaigral ob boku Leonarda DiCapria. Za vlogo v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu ... je Brad prejel zlatega globusa in prvega oskarja. A Brad ni le igralec, že dve desetletji ima svojo produkcijsko hišo Plan B Production, ki je skozi leta ustvarila kar nekaj uspešnih filmov, kot so: Mesečina, 12 let suženj, Drevo življenja, Selma, Velika Poteza, Miniari in druge.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Postavni magnet za soigralke Za kolegice na snemanju je bil očitno usoden. Tako se je leta 1987 na snemanju serije Head of the Class zapletel z igralko Robin Givens - čeprav je bila formalno poročena z Mikeom Tysonom. Pojavile so se govorice, da ju je boksar ujel med ljubimkanjem v njuni postelji in da je Brad boksarja v joku rotil, naj ga ne udari. "To se ni nikoli zgodilo in Pitt je prevelik tip, da bi jokal," je dejala Robin o igralcu, ki se je leta 1989 ponovno zaljubil v soigralko na snemanju filma Cutting Class. To je bila Jill Schoelen, ki ga je na koncu zapustila zaradi režiserja. Razočaran nad igralkami je zapeljal češko manekenko Jitko Pohlodek, ki se je celo preselila v njegovo hišo v Los Felizu. Kmalu se je z njo razšel in se vrnil k svojim igralskim kolegicam. Prva v nizu je bila Juliette Lewis, s katero je leta 1990 posnel film Too Young to Die?. Ni ga motilo, da je bila ona takrat stara 16, on pa 26. Skupaj sta preživela tri leta, nato pa sta se iz nepojasnjenih razlogov razšla. Na snemanju filma Sedem iz leta 1993 je začel razmerje z Gwyneth Paltrow. Štiri leta pozneje sta se zaročila, sedem mesecev za tem pa razšla. Jennifer Aniston, zvezda uspešnice Prijatelji, se je zdela prava. Spoznala sta se leta 1998 prek svojih agentov in se dve leti kasneje poročila. Pet let sta preživela v zakonu brez otrok. Ločila sta se, ker naj bi jo prevaral z Angelino.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Brangelina Javnost je kot krivca za razpad zakona označila Angelino Jolie, s katero je Brad 2004 posnela film Gospod in gospa Smith. Oba z Bradom sta afero zanikala, je pa zelo zgovorno dejstvo, da so mesec dni po tem, ko je Jennifer Aniston marca 2005 vložila zahtevo za ločitev, na dan prišle skupne fotografije Brada in Angeline s počitnic v Keniji. Svojo zvezo sta kmalu potrdila, zaradi priljubljenosti in privlačnosti pa so ju mediji prijeli vzdevek Brangelina. Imela sta tri posvojence (Maddoxa, Paxa in Zaharo) in tri biološke otroke (hčerko Shiloh ter dvojčka Knoxa in Vivienne), zato sta se zdela popoln hollywoodski par. Poročila sta se šele leta 2014 v kapeli na posestvu njune provansalske kleti Miraval (v prevodu iz francoščine 'čudež'), ki sta jo skupaj z gradom in nepremičnino kupila leta 2008 za 25 milijonov evrov. Brad je za svetovalca najel Marca Perrina, člana pete generacije ugledne vinarske družine iz doline Rone in lansirala sta ikonični rosé Miraval Côtes de Provence. Uspeh so dosegli tudi s steklenico Whispering Angel, za katero so jih navdihnili kipi kerubinov v kapeli palače. Še danes je najbolje prodajano francosko vino v ZDA. Nisem več igralski zvezdnik, zdaj sem kmet, je dejal Pitt, ki je pogosto pomagal delavcem v vinogradu, prebivalci bližnje vasi Corrensa pa so pričali, da je bil vedno dostopen.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Konec hollywoodske pravljice in skrhana javna podoba Poleg tega sta z Angelino, ki je bila veleposlanica UNHCR, potovala na krizna območja po svetu in pomagala beguncem. Brad je bil tudi sam družbeno angažiran, zato je po orkanu Katrina, ki je leta 2005 prizadel New Orleans, začel s humanitarnim projektom Make It Right. Angažiral se je tudi po potresu na Haitiju leta 2010 in se javno zavzemal za pravice LGBTQ skupnosti, rasno in socialno enakost, pravico do izobraževanja, varovanje okolja ... Na prvi pogled bi rekli, da je pravi filantrop in popoln mož, a je bila resničnost, kot kaže, drugačna. Angelina Jolie je septembra 2016 vložila zahtevo za ločitev. Najprej je kot razlog navedla "nepremostljive razlike", a je kasneje razkrila, kaj se je pravzaprav zgodilo. Trdila je, da se je Pitt junija 2016, ko sta z najetim letalom potovala iz Francije v ZDA, napil ter verbalno in fizično napadel njo in otroke. Med ločitveno sodbo, ki se je končala aprila 2019, se je igralec sicer začel zdraviti od alkoholizma, kar je potrdilo njegovo odvisnost od alkohola. Tako kot v poznih 90. letih prejšnjega stoletja je – menda zaradi zvezdniškega statusa, s katerim se ni znal spoprijeti – močno kadil marihuano. Zadnjih nekaj let je Brad tudi v intervjujih priznal, da je imel nekaj težav z odvisnostmi, a da je zdaj čist ter da se je odločil za popolnoma drugačen način življenja. Pri odvajanju od pitja alkohola mu je pomagal igralski prijatelj, Bradley Cooper, ki se mu je Brad že večkrat tudi javno zahvalil.

icon-expand Brad Pitt in Bradley Cooper FOTO: Profimedia

Idilična družina, ki to več ni Ločitveni primer se je končal leta 2019, ne pa tudi boj za skrbništvo nad otrokom. Poleg tega Brad in Angelina bijeta pravni boj zaradi vinske kleti Miraval, ki je zdaj vredna 165 milijonov evrov. Igralec je namreč svojo nekdanjo ženo tožil, ker je, kot trdi, brez njegovega dovoljenja prodala solastništvo kleti ruskemu oligarhu Juriju Šeflerju. Zanjo je izvedel iz medijev februarja 2022, štiri mesece po tem, ko je Angelina za 50-odstotni delež iztržila 67 milijonov dolarjev, od sodišča zahteval razveljavitev transakcije. V Luksemburgu, kjer je sedež Šeflerjevega podjetja, je vložil drugo tožbo. Izjavil je, da mu Angelina ni plačala niti evra, ker je leta 2013 nanjo prenesel deset odstotkov delnic Miravala. Do takrat je imela 40 odstotkov, kolikor je bil njen delež ob nakupu, nato pa sta bila s Pittom "pol-pol". Igralec je še zatrdil, da sta se po koncu ločitvene pravde leta 2019 dogovorila, da solastništva ne bosta prodala brez medsebojnega soglasja, če se bosta za to odločila pa bosta imela predkupno pravico. Njeni odvetniki so vse zanikali, čas pa bo pokazal, kdo bo zmagal v zapleteni pravni bitki.

icon-expand Brad Pitt FOTO: Profimeda