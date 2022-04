Na set Vročega Mika 3 vdrla skupina 'pohotnih žensk'

Angleški tabloidi so nedavno poročali o incidentu v Londonu, v katerega se je zapletla skupina oboževalk filma Vroči Mike . "Legija pohotnih žensk srednjih let," kot jih je poimenoval eden izmed članov filmske ekipe, namreč vdrla na set filma in neprijetno presenetila vse prisotne.

Skupina žensk naj bi za lokacijo seta izvedela kar na družbenem omrežju WhatsApp in v valu navdušenja sklenila, da si ga brez povabila ogleda tudi v živo. Zaradi nenapovedanega obiska so morali ustvarjalci na setu poostriti varnostne ukrepe, prav tako so morali povečati varnost okoli zvezdnikov, ki v filmski trilogiji v pomanjkljivih opravah navdušujejo z drznimi plesnimi gibi.

"Na začetku je bilo zelo zabavno, da so bili oboževalci tako zagreti, a sedaj je postalo precej problematično, saj jih veliko želi priti do igralcev. To obnašanje skrbi tudi varnostne ekipe, ki ne vedo, kaj vse morajo pričakovati," je problematiko pre(zagretih) oboževalcev pojasnil član filmske ekipe. "Pretekla dva filma sta imela velik vpliv in za seboj sta pustila legijo pohotnih žensk srednjih let, ki so si zadale, da bodo igralce spoznale v živo in jim tako sledijo na vsakem koraku."

V tretjem nadaljevanju filma bo v vlogo glavnega igralca znova stopil Channing Tatum, oboževalci pa upajo, da mu bodo ob bok stopili tudi Thandiwe Newton, Matthew McConaughey, Joe Manganiello, Alex Pettyfer in Matt Bomer.