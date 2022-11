Na seznamu Kanadčanov, ki jim je prepovedan vstop v Rusijo, tudi Jim Carrey

Poleg 60-letnika so na seznamu številni novinarji, kot so Murray Brewster, Margaret Evans in Adrienne Arsenault z državne kanadske televizije, avtorica knjige Deklina zgodba Margaret Atwood in več ostalih Kanadčanov ukrajinskih korenin. Seznam je Rusija ustvarila po tem, ko je Kanada napovedala nove sankcije proti policistom, preiskovalcem, tožilcem in sodnikom. Od začetka ukrajinske ofenzive 24. februarja je namreč sankcionirala več kot 1400 posameznikov in organizacij v Rusiji, Ukrajini in Belorusiji.