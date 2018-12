Na slavnostni premieri zaljubljena do ušes

Austin Butler in Vanessa Hudgens sta že sedem let srečno zaljubljena.

Vanessa Hudgens in Austin Butler , ki sta skupaj od leta 2011, sta se sprehodila po slavnostni preprogi premiere filma Zdaj ali nikoli (Second Act), v katerem Vanessa tudi nastopa.

''Skupaj sva že sedem let in edino kar vem, je, da sem srečna. On je res izjemen partner. In hvaležna sem, ker mi ni treba hoditi na zmenke,'' je v teh dneh v enem od intervjuju dejala 29-letna Vanessa, ki zadnje dni na veliko promovira novo romantično komedijo.