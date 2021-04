Na slovensko-hrvaški meji aretirali ameriškega igralca: Moral sem pobegniti od Bidna

Don Victor Cisternino se je znašel na seznamu Interpolovih tiralic, ker ga ameriški organi pregona iščejo zaradi milijonske prevare, saj je prosil za posojilo za zaščito delovnih mest v času pandemije. Za finančno pomoč je prosil s pomočjo ponarejenih podatkov, v katerih je navajal, da ima njegovo podjetje 422 zaposlenih.

"Bal sem se, da me bo administracija novega predsednika Joeja Bidna kazensko preganjala zaradi takšnega načina poslovanja, saj je bilo takšno poslovanje dovoljeno v času administracije Donalda Trumpa. Zato sem se po volitvah v ZDA odločil, da pobegnem v Evropo in poskusim dobiti azil v Rusiji ali v kateri drugi državi. Tako sem prišel na Hrvaško, kjer sem zaprosil za politični azil," naj bi povedal ameriški igralec in producent, piše hrvaški portal Jutarnji. Igralca naj bi hrvaška policija aretirala na osnovi ameriške mednarodne tiralice, ko je v nedeljo zvečer z osebnim avtomobilom želel priti iz Slovenije na Hrvaško.

Zakaj je Interpol razpisal tiralico?

Cisternina, ki se je zadnjih nekaj let preko svojega podjetja MagnifiCoukvarjal s svetovanjem v filmski industriji, državno tožilstvo v Orlandu na Floridi obtožuje, da je na podlagi ponarejenih podatkov dobil kar 5,95 milijona dolarjev finančne pomoči za prizadetost podjetja v času epidemije. Na podlagi ponarejenih podatkov je Cisternino dobil posojilo, da bi zaščitil delovna mesta. Navedel je, da ima njegovo podjetje 422 zaposlenih, v resnici pa sta zaposlena samo dva – Cisternino in njegovo dekleLori Quasky.

Njegova davčna prijava je padla v oko davčnemu uradu, ker so vsi uslužbenci Cisternina plačevali enako dohodnino, in sicer točno 2.773 evrov. Glede na to, da imajo zaposleni sicer različne zneske za plačilo dohodnine, saj imajo nekateri olajšavo zaradi števila otrok, brezposelnih zakoncev, invalidnosti in drugih razlogov, je bilo zelo sumljivo, da 422 ljudi plačuje enake davke.

Temeljita preiskava Cisterninia in njegovega podjetja je pokazala, da so med navedenimi zaposlenimi tudi tri pokojne osebe, nekaterih številk socialnega zavarovanja drugih zaposlenih pa sploh ni bilo navedenih.