Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Na smrt filmske ikone Brigitte Bardot tudi odzivi več politikov

Pariz, 29. 12. 2025 12.56 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.Z. STA
Brigitte Bardot

Na smrt francoske filmske ikone Brigitte Bardot, ki je umrla na svojem domu La Madrague v Saint-Tropezu, sta se odzvala skrajno desna političarka Marine Le Pen in podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini, pa tudi mestne oblasti Saint-Tropeza, kjer so jo opisali kot "najbolj sijajno ambasadorko" mesta.

Kot so še zapisali, je igralka "pripomogla k temu, da je Saint-Tropez zaslovel po vsem svetu" in je del "kolektivnega spomina Saint-Tropeza, ki ga je potrebno ohraniti". Po pisanju spletnega portala The Guardian je Brigitte Bardot kot otrok v mestu preživljala počitnice ter kasneje posnela film Bog je ustvaril žensko.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot
FOTO: Profimedia

Le Pen je na družbenih omrežjih zapisala, da je bila Bardot "izjemna zaradi svojega talenta, poguma, odkritosti in lepote". "Bila je neverjetno francoska," je dejala in dodala: "Svobodna, neukrotljiva, celovita. Zelo jo bomo pogrešali." Bardot je aktivno podpirala Le Pen kot predsedniško kandidatko v letih 2012 in 2017.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodja skrajno desne stranke Nacionalni zbor Jordan Bardella pa je po pisanju The Guardiana zapisal: "Brigitte Bardot je bila ženska srca, prepričanja in značaja. Kot goreča patriotka, predana živalim, ki jih je varovala vse življenje, je poosebljala celotno francosko obdobje, predvsem pa idejo o pogumu in svobodi."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poklonil se ji je tudi podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini, ki jo je označil za "večno zvezdo, predvsem pa žensko, ki je bila svobodna, nekonformistična, protagonistka pogumnih bitk v obrambo naših tradicij".

Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli pa je zapisal: "Brigitte Bardot ni bila le ena od velikih protagonistk svetovnega filma, ampak tudi izjemna zagovornica temeljnih svoboščin zahodnega sveta." Dodal je, da je odločno zagovarjala svojo vizijo kulturnih in družbenih vrednot.

Preberi še Umrla filmska ikona Brigitte Bardot

V Parizu rojena igralka, ki je zaigrala v približno 50 filmih, je tik pred dopolnjenim 40. letom starosti leta 1973 opustila igralsko kariero, zaživela zunaj okvirjev zvezdništva in se posvetila boju za pravice živali.

Poznana je bila tudi po ostrem jeziku, brezkompromisnih izjavah in kritikah družbenih pojavov, kot so imigracija, odnosi med etničnimi skupinami in vpliv islama v Franciji. Večkrat je bila tudi pravnomočno obsojena zaradi podpihovanja etničnega sovraštva in rasizma s svojimi izjavami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leta 1997 se je denimo zavzela proti ritualnemu zakolu ovac na praznik kurban bajram, rekoč, da ta praksa "omadežuje francosko zemljo". Sama je sicer trdila, da so jo neupravičeno označili za podpornico skrajne desnice, ki nasprotuje priseljevanju.

"Nikoli nisem nikogar pozivala k rasizmu in mislim, da ne spodbujam nobenega rasnega sovraštva," je zapisala v svoji knjigi Larmes de Combat iz leta 2018.

Leta 2018 je za časopis Le Monde povedala, da so bile njene izjave napačno razumljene in da je "preprosto zahtevala, da se živali omami", da se jim prihrani trpljenje. Bila je kritična tudi do gibanja #jaztudi ter bila žaljiva do gejev in transseksualcev.

brigitte bardot igralka smrt odzivi

Aleksandra Prijović delila fotografijo drugorojenke

Heidi Klum z možem uživa na Karibih

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOKS klub
29. 12. 2025 13.56
Prav je povedala. Ljudje naj svoje rituale opravljajo doma. Ne v tujini kamor so prišli s trebuhom za kruhom.
Odgovori
+0
1 1
Claus
29. 12. 2025 13.48
Boginja lepote predsilikonske dobe
Odgovori
+2
3 1
olafur
29. 12. 2025 13.40
Super lepa, super igralka, super človek
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Na božič je izgubila še drugo hčer
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Hude posledice pirotehnike
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425