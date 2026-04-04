Na snegu uživala tudi noseča Diletta Leotta

Diletta Leotta se bo kmalu razveselila svojega drugega otroka, a do odhoda v porodnišnico ima še nekaj časa, ki si ga želi na polno izkoristiti. Tako si je nedavno z družino privoščila oddih na zasneženih strminah, obsijanih s soncem.
Lepa italijanska novinarka je utrinke dopustovanja z možem Lorisom Kariusom in hčerko Ario delila na družbenih omrežjih. "Nekje v sredini ljubezni, rasti in novih začetkov," je zapisala ob galeriji fotografij, na katerih pozira tako sama kot v družbi svojih najdražjih. Na fotografijah ponosno razkazuje svoj že precej velik nosečniški trebušček, obenem pa je delila tudi fotografijo svojega psička, nekaj utrinkov igranja s hčerko in večerjo v dvoje s svojim dragim.
34-letnica in nogometaš sta novico, da bosta ponovno postala starša, razkrila decembra 2025. Kdaj točno bo njuna dveletnica postala starejša sestrica, nista razkrila. Novinarka, ki je trenutno še na polno predana svojim delovnim obveznostim, je januarja delila video iz telovadnice in s tem pokazala, da niti v nosečnosti ne išče izgovorov za lenarjenje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.