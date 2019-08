Na snemanju filma sta se grdo sporekla

Igralca Vanessa Hudgens in Zac Efron sta bila med snemanjem filmov iz franšize High School Musical par, kar pa ni bilo vedno enostavno. Na eni od vaj sta se tako sprla, da režiser ni vedel, če bodo lahko nadaljevali z ustvarjanjem filma.

Zvezdi filmske franšize High School MusicalVanessa Hudgens in Zac Efron sta se zaljubila že na avdiciji za film in bila v razmerju pet let. Vanessa, ki je zdaj stara 30 let pa je pred kratkim povedala, kako je bilo igrati ob boku fanta Efrona. Kljub temu, da je imela ob sebi vedno nekoga, ki jo je podpiral, ni bilo vedno vse rožnato. Razkrila je, da sta se na eni od vaj tako zelo sprla, da je režiser Kenny Ortega mislil, da bo njun spor pustil pečat na kvaliteti filma. "Spomnim se, ko je Ortega prišel do naju z zelo zaskrbljenim izrazom na obrazu in vprašal, če bomo sploh lahko dokončali film. Ker pa sva bila profesionalca, sva se odločila, da bova naredila kar morava in kasneje uredila osebne zadeve," je razložila Vanessa.

Vanessa Hudgens in Zac Efron sta se zaljubila že na avdiciji za film High School Musical. FOTO: Profimedia

Film meseca avgusta Sosedje 2 bo na sporedu danes ob 20. uri na Kanal A.

Spominjala se je tudi avdicije, kjer je bilo več igralcev, ki so želeli dobiti vlogo v filmu. Pripovedovala je, da sta takrat skupaj odigrala del besedila za film in takoj sta se povezala. "Bila sem otrok, stara sem bila 15 let in sem lahko razmišljala le o tem, kako simpatičen je Zac, to je definitivno pomagalo ustvariti vez med nama," je dodala.

Vanessa Hudgens z leti le še lepša. FOTO: Profimedia

Ker pa je film požel zelo velik uspeh, je bila Vanessa zelo vesela, da sta to z Zacom doživela skupaj: "To je bil fenomen in kar naenkrat so bile vse oči uprte v naju, zato menim, da me je to razmerje držalo na realnih tleh. Vesela sem bila, da je bil ob meni nekdo, ki je doživljal isto stvar."

Zac Efron je zaigral v mnogih uspešnih filmih, eden od teh je tudi Sosedje 2, ki bo na Kanalu A danes ob 20.00. FOTO: Profimedia