Na snemanju filma z Gal Gadot aretirali pet ljudi

V Londonu je bilo aretiranih pet ljudi, ki so se namenili prekiniti snemanje novega filma z igralko Gal Gadot. Kot je v izjavi za javnost sporočila Metropolitanska policija, so v zadnjih tednih na več lokacijah v Londonu izbruhnili protesti, ki so motili snemanje, ker zvezdnica sodeluje z izraelsko produkcijsko ekipo.

OGLAS

Igralka Gal Gadot se je znova znašla v središču pozornosti zaradi političnega stališča. Zvezdnica, ki trenutno snema film v Londonu, je bila razlog za proteste, ki so se v zadnjih tednih zvrstili na lokacijah snemanja, nazadnje pa so aretirali pet ljudi, je sporočila policija. Palestinska kampanja za akademski in kulturni bojkot Izraela (Pacbi) je pred časom podprla bojkot njenih filmov, ker naj bi igralka podprla izraelsko vojsko in okupacijo Gaze. Njeni tiskovni predstavniki se na aretacije še niso odzvali.

Na prizorišču snemanja filma z Gal Gadot so aretirali pet ljudi. FOTO: Profimedia icon-expand

40-letnica, ki je javno izkazala podporo Izraelu, naj bi v Londonu snemala akcijski triler z naslovom The Runner. Policijo so poklicali na lokacijo v okrožje Westminster, kjer so morali identificirati osumljence, ki so bili povezani s prekrški na prejšnjih protestih. Aretiranih je bilo pet ljudi, ki so obtoženi nadlegovanja in oviranja igralke pri njenem delu. Peterica ostaja v pridržanju, so še sporočili s policije.