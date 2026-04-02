Tuja scena

Na snemanju Hudičevke v Pradi 2 posredovala policija

New York, 02. 04. 2026 09.05 pred 26 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
A.P.
Meryl Streep na mehiški premieri Hudičevke v Pradi 2

Tudi pri produkciji največjih filmskih projektov ne gre brez zapletov. Slavna Meryl Streep je razkrila, da je snemanje nadaljevanja kultnega filma Hudičevka v Pradi, za kratek čas prekinila policija. Filmska ekipa je namreč povzročila pravi prometni kolaps na eni od newyorških ulic.

Snemanje težko pričakovanega filma Hudičevka v Pradi 2, v katerem bosta svoji kultni vlogi ponovno uprizorili tako Meryl Streep kot Anne Hathaway, se je v New Yorku zapletlo. Produkcijo je za kratek čas ustavila policija, saj je hollywoodska snemalna ekipa s svojo navzočnostjo povzročila zastoje in zmedo med vozniki.

"Potrebovali smo policijsko ogrado in pomoč pri usmerjanju množice," je razkrila Streepova, ki jo je izjemno zanimanje oboževalcev presenetilo. "Zavedali smo se vpliva prvega filma, mislim pa, da nihče izmed nas ni pričakoval silovite pozornosti, ki nas je dobesedno preplavila," je še dodala zvezdnica in priznala, da se je ob tem počutila malce nelagodno. "Annie je ohranila mirno kri, jaz pa sem bila precej vznemirjena," je pohvalila svojo kolegico.

Preberi še Vrnitev Hudičevke: izšel težko pričakovani napovednik

Premiere težko pričakovanega nadaljevanja kultne filmske uspešnice se že vrstijo. Pretekli vikend je igralska zasedba gostovala v Mehiki, svetovna premiera se bo zgodila med prvomajskimi prazniki, ko bo Hudičevka prispela tudi na slovenska velika platna. Ustvarjalci obljubljajo, da bo tudi Hudičevka v Pradi 2 ponudila vpogled v zakulisje sveta mode, ambicij in neizprosnih odnosov, s čimer se je prvi del, ki je izšel pred dvema desetletjema, uvrstil med kultne filmske uspešnice.

hudičevka v pradi 2 meryl streep hollywood
KOMENTARJI3

NeXadileC
02. 04. 2026 10.54
Hudičenje je očitno številnim zelo privlačno.
Pismonosa
02. 04. 2026 10.25
Kjer so zenske, kakšno dogajanje, magari je to na jahti, se policaji vedno ustavijo, malo pogledajo, tak gre IGRA
proofreader
02. 04. 2026 09.38
V Ljubljani so zastoji tudi ko ne snemajo filmov.
