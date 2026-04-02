Na snemanju Hudičevke v Pradi 2 posredovala policija

Snemanje težko pričakovanega filma Hudičevka v Pradi 2, v katerem bosta svoji kultni vlogi ponovno uprizorili tako Meryl Streep kot Anne Hathaway, se je v New Yorku zapletlo. Produkcijo je za kratek čas ustavila policija, saj je hollywoodska snemalna ekipa s svojo navzočnostjo povzročila zastoje in zmedo med vozniki.
"Potrebovali smo policijsko ogrado in pomoč pri usmerjanju množice," je razkrila Streepova, ki jo je izjemno zanimanje oboževalcev presenetilo. "Zavedali smo se vpliva prvega filma, mislim pa, da nihče izmed nas ni pričakoval silovite pozornosti, ki nas je dobesedno preplavila," je še dodala zvezdnica in priznala, da se je ob tem počutila malce nelagodno. "Annie je ohranila mirno kri, jaz pa sem bila precej vznemirjena," je pohvalila svojo kolegico.
Premiere težko pričakovanega nadaljevanja kultne filmske uspešnice se že vrstijo. Pretekli vikend je igralska zasedba gostovala v Mehiki, svetovna premiera se bo zgodila med prvomajskimi prazniki, ko bo Hudičevka prispela tudi na slovenska velika platna. Ustvarjalci obljubljajo, da bo tudi Hudičevka v Pradi 2 ponudila vpogled v zakulisje sveta mode, ambicij in neizprosnih odnosov, s čimer se je prvi del, ki je izšel pred dvema desetletjema, uvrstil med kultne filmske uspešnice.
