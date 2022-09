Na snemanju Madonninega novega videospota posredovala policija

Na snemanju novega Madonninega videospota za pesem, ki jo je posnela skupaj z dominikansko raperko Tokischo, je prišlo do nepričakovanega preobrata, saj se je tam pojavila tudi policija, ki je prejela več pritožb zaradi hrupa. Pritožilo naj bi se več sosedov, policisti pa so prizorišče zapustili brez izročenih kazni.

Snemanje Madonninega novega videospota je začasno prekinila policija, saj so prejeli več pritožb sosedov zaradi hrupa. Zvezdnica je pri pesmi sodelovala z raperko iz Dominikanske Republike, Tokischo, policisti pa so kraj snemanja zapustili brez izročenih kazni. 64-letnica in njena mlajša kolegica sta snemanje videospota za pesem Hung Over premaknili na drugo lokacijo, tako se je za vse vpletene noč zaključila v miru.

icon-expand Madonna FOTO: Instagram

Da so morali na snemanju posredovati, so potrdili tudi newyorški policisti, pritožbe pa so prejeli od sosedov. Tiskovni predstavnik policije je v izjavi dejal, da so situacijo rešili brez izrečenih kazni. Vir, ki je dobro seznanjen z dogajanjem, pa je za Page Six razkril, da so se pevka, raperka, plesalci in filmska ekipa po posredovanju odpravili na drugo lokacijo, v notranje prostore.