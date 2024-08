Na snemanju novega videoposnetka za Paris Hilton je zagorelo

Na snemanju novega projekta Paris Hilton je zagorelo. Zvezdnica je hvaležna, da požar ni nikogar poškodoval. Nastala pa je materialna škoda. 43-letna dedinja priznane hotelske verige je na družabnih omrežjih delila fotografijo pogorelega prizorišča. Na fotografijo je zapisala: "Na žalost je danes na snemanju mojega videospota v moji prikolici po nesreči izbruhnil požar. Ne glede na to, kako srce parajoče je to, sem izjemno hvaležna, da so vsi na varnem. Hvaležna sem za vso neverjetno podporo, ki jo imam ob sebi." V Instagramovi zgodbi se je nato zahvalila Hannah Lux Davis , Heidi Klum , Meghan Trainor in Lanceu Bassu .

Kasneje pa je na družbenem omrežju objavila tudi videoposnetek nastale situacije."Nastala škoda po včerajšnjem požaru. Srce parajoče je videti uničenih toliko mojih najljubših stvari. Vse čudovite obleke po meri, ki smo jih izdelali za glasbeni video, modna dizajnerska oblačila, vsa moja najljubša sončna očala, čevlji, torbice, nakit, računalniki, kamere, telefoni in še veliko več. Toda na srečo so vsi na varnem in v redu in to je vse, kar šteje. Upamo, da bo 2. dan snemanja videoposnetka Bad Bitch Academy' malo manj osvetljen," je zapisala zvezdnica.