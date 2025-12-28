Naslovnica
Na snemanju zadnjega filma rešila kozo in jo nastanila v svoji hotelski sobi

E.K. STA
Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, ki je preminila v 92. letu starosti, je s svojim delovanjem pustila neizbrisen pečat. Po uveljavitvi v filmskem svetu in statusu seksualnega idola se je Brigitte Bardot leta 1973 umaknila z velikega platna, da bi se posvetila zaščiti živali, kar je postalo njeno glavno poslanstvo in osrednji del življenja.

Francoska igralka, pevka in manekenka Brigitte Bardot, ki je umrla v 92. letu starosti, se je rodila leta 1934 v Parizu v premožni družini. Odraščala je v konservativnem okolju in ob strogi vzgoji, kar je kasneje tudi pripomoglo k njenemu uporništvu.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot
Na velikem platnu se je uveljavila po tem, ko je sprva delovala kot fotomodel. Leta 1952 se je pri 18 letih poročila z režiserjem Rogerjem Vadimom, s katerim je leta 1956 posnela film In Bog je ustvaril žensko. Kultni film, v katerem se je pojavila kot mlada sirota in zapeljivka, je iz nje ustvaril igralsko legendo. S provokativno svobodnim erotičnim filmom, ki je presegal meje sprejemljive seksualnosti pred kamero v tistem času, je čez noč postala seksualni idol v Evropi in ZDA.

Širše je bila znana po svojih začetnicah B. B., ki se v francoščini preberejo kot "bebe", kar v prevodu pomeni "otrok". Znana je tudi po ostrem jeziku, brezkompromisnih izjavah in kritikah družbenih pojavov, kot so imigracija, odnosi med etničnimi skupinami in vpliv islama v Franciji. Večkrat je bila tudi pravnomočno obsojena zaradi podpihovanja etničnega sovraštva in rasizma s svojimi izjavami.

Izsek iz filma Resnica
Izsek iz filma Resnica
Simone de Beauvoir jo je leta 1959 v eseju z naslovom Sindrom Lolita opisala kot "lokomotivo ženske zgodovine" in razglasila za najbolj osvobojeno žensko Francije. Leta 1961 je za svojo vlogo v filmu Resnica (1960) prejela nagrado David di Donatello za najboljšo tujo igralko, igrala je tudi v znanem filmu Jeana-Luca Godarda z naslovom Le Mépris iz leta 1963.

Umrla filmska ikona Brigitte Bardot

Nastopila je v več kot 50 filmih, posnela več deset pesmi in kot ena redkih takratnih evropskih igralk uspela tudi v ZDA, kjer je zaigrala ob zvezdnikih, kot so Kirk Douglas, James Stewart in Sean Connery. Nekdanji francoski predsednik Charles de Gaulle je legendarno igralko označil za "francoski izvoz, ki je enako pomemben kot avtomobili Renault".

Igralsko kariero opustila na vrhuncu

Tik pred dopolnjenim 40. letom starosti je nato Bardot leta 1973 opustila igralsko kariero, zaživela zunaj okvirjev zvezdništva in se posvetila boju za pravice živali. Aktivistično poslanstvo se je po navedbah medijev začelo med snemanjem njenega zadnjega filma, v katerem se je pojavila tudi koza. Da bi jo rešila pred usmrtitvijo, je Bardot kupila kozo in jo nastanila v svoji hotelski sobi.

Igralka je nato leta 1986 ustanovila tudi fundacijo Brigitte Bardot, ki ima po podatkih na svoji spletni strani danes več kot 70.000 donatorjev. Med drugim je javno pozivala znane osebnosti, naj prenehajo nositi krzno, in tudi finančno podpirala akcije aktivistov za zaščito živali. Na svojem domu naj bi v preteklosti po nekaterih podatkih gostila več kot 50 živali, aktivno si je prizadevala, da bi še v času njenega življenja prepovedali uživanje konjskega mesa v Franciji.

Brigitte Bardot se je pred oltar sprehodila štirikrat

Bardot je imela številna romantična razmerja, poročena pa je bila štirikrat. Najprej pet let s scenaristom Vadimom, nato tri leta z igralcem Jacquesom Charrierom, s katerim je imela sina, prav tako tri leta s fotografom Gunterjem Sachsom, njena zadnja zakonska zveza, ki jo je leta 1992 sklenila s poslovnežem in politikom Bernardom d'Ormalom, pa je trajala dlje kot prejšnje tri skupaj.

Brigitte Bardot in Bernard D'Ormale
Brigitte Bardot in Bernard D'Ormale
Ravno ta mesec je izšel dokumentarec, ki slavno igralko s pomočjo arhivskih posnetkov in intervjujev predstavlja kot plesalko, pevko, igralko in fotomodel. Obravnava tudi njeno preobrazbo, ko se je odločila, da za vedno zapusti filmski svet in se posveti boju za pravice živali. Film v režiji Alaina Berlinerja ponuja intimen vpogled v življenje pokojne, v katerem so se prepletali glamur, predanost in samota.

Umrla filmska ikona Brigitte Bardot

PegySue
28. 12. 2025 13.45
Hvaležna sem ji za vse,kar je naredila za živali. Naj počiva v miru.
Tetrapan89
28. 12. 2025 13.37
Skrbela za živali a svojega otroka zapustila...
borjac
28. 12. 2025 13.33
Zbogom Brigitte Bardot , hvala za čudovite sanje , ki si nam jih pričarala , hvala .
Spining
28. 12. 2025 13.32
Lepotica, predvsem velik človek…. Neverjetno je, kako lepo je danes pogledati naravno žensko…. Enkratna je
puspan
28. 12. 2025 13.47
Zame je ena od najbolj uspešnih igralk, še bolj pa ena od najbolj normalnih oseb današnjega časa. Naj sedaj uživa nad nami.
