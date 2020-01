Na sodišču znova odprt primer zlorab s strani Michaela Jacksona

Dokumentarni film Leaving Neverland, v katerem nastopata dve domnevni žrtvi, ki naj bi ju spolno zlorabil pokojni pop zvezdnik Michael Jackson, je v ZDA in po svetu močno pogrel čustva na eni in drugi strani.

Kljub temu da je bilo videti, da se stvari umirjajo, pa zdaj iz ZDA prihaja novica, da je sodišče razsodilo, da moška, ki sta bila v dokumentarnem filmu o pokojnem pevcu, lahko vložita tožbo zoper pokojnika oziroma podjetje, ki vodi premoženje zvezdnika. Wade Robson in James Safechucknamreč trdita, da jih je pevec zlorabil v poznih 80. in zgodnjih 90. letih, Jackson naj bi ju zlorabljal v starosti od sedmih in desetih let.

Nižje sodišče je pred leti zavrnilo tožbe, ki sta jih leta 2014 vložila oba moška, ker je kalifornijski statut zahteval, da se zahtevki, ki se nanašajo na spolno zlorabo v otroštvu, vložijo pred 26. rojstnim dnevom tožnika. Vendar novi zakon, ki je začel veljati 1. januarja, podaljša časovni okvir do 40. rojstnega dne osebe.

Vince Finaldi, odvetnik obeh oseb, je v izjavi po razsodbi dejal: "Veseli nas, da je sodišče prepoznalo močno zaščito v zakonu, ki ga je Kalifornija uvedla za žrtve spolne zlorabe po novem zakonu." Howard Weitzman, odvetnik družine Jackson, pa je dejal: "Odločba pritožbenega sodišča je zgolj oživila tožbe proti zastopnikom premoženja Michaela Jacksona, ki absurdno trdijo, da so Michaelovi zaposleni nekako odgovorni za spolno zlorabo, ki se ni nikoli zgodila."