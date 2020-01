Na sojenju Harveyju Weinsteinu igralka opisala, kako jo je posilil

"Udarjala sem ga, brcala sem ga. Želela sem ga sneti s sebe, vendar nisem imela več veliko bojevitosti. Telo se mi je zaprlo, čutila sem tak gnus, da sem se tresla na nenavaden način in niti nisem vedela, kaj se dogaja,"je dejala na klopi za priče in pojasnila, da jo je Weinstein obvladal, ji držal roke nad glavo in jo posilil.

Na sojenju nekdaj zelo uspešnemu hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu , ki mu sodijo zaradi domnevnega posilstva leta 2013 in spolnega nadlegovanja leta 2006, je danes na sodišču v New Yorku spregovorila ameriška igralka Annabella Sciorra , ki je opisala, kako jo je nekdanji filmski producent posilil v začetku 90. let prejšnjega stoletja, ko jo je peljal domov po snemanju epizode televizijske serije Sopranovi.

S tem ga je soočila šele mesec dni kasneje, drugim pa o dogodku ni govorila. Weinstein naj bi ji na obtožbo o posilstvu odvrnil, da je to nekaj, kar trdijo vse dobre katoliške deklice. Nato pa naj bi ji grozeče zabrusil, da zadeva ostane le med njima. "Mislila sem, da me bo mahnil," je dejala na sodišču.

Weinstein naj bi skušal imeti spolni odnos s Sciorro znova leta 1997 na filmskem festivalu v Cannesu, ko je prišel pred vrata njene hotelske sobe v spodnjicah in s steklenico olja za masažo. Sciorra se je zaprla v sobo in začela klicati recepcijo, tako da je odšel. Do policije si ni upala, ker se je bala maščevanja mogočnega producenta.

S svojo zgodbo je prvič prišla v javnost šele leta 2017, zato so njene obtožbe že zastarele, vendar pa je sodnik tožilcem dovolil, da jo pokličejo na klop za priče in ji omogočijo izpoved skupaj s še tremi domnevnimi žrtvami 67-letnika, ki ga spolnih napadov ali posilstev ali nadlegovanj obtožuje več kot 80 žensk, tudi številne zvezdnice, kot so Rosanna Arquette, Ashley Judd in Gwyneth Paltrow.

Sciorra se je prvič javno izpovedala za revijo New Yorker leta 2017 in sprožil se je plaz, ki je okrepil gibanje proti spolnemu nadlegovanju in nasilju #MeToo (Jaz tudi), kar je končalo kariere številnih mogočnih moških, tudi Weinsteina. Če bi bil v New Yorku morda oproščen krivde, zaradi česar mu grozi dosmrtni zapor, pa mu bodo potem sodili še v Los Angelesu.

V New Yorku mu sodijo zaradi posilstva neimenovane ženske leta 2013 v hotelski sobi Manhattna in ker naj bi v oralni spolni odnos prisilil pomočnico produkcije oddaje Project Runway Mimi Haleyi v njegovem stanovanju leta 2006. Weinstein trdi, da so bili vsi spolni odnosi vedno soglasni, kar je tudi bistvo njegove obrambe.