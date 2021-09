Na sojenju proti R. Kellyju pričal tudi župnik, ki ga je poročil z Aaliyah

"Nisem vedel, da bo prisoten kdo znan. V bistvu dogajanja sploh nisem razumel," je pod prisego dejal 73-letnik. "Vrata so se odprla iz vstopila sta Aaliyah in gospod Kelly. Oba sta imela eno nogo do kolena oblečeno v trenirko, njenega obraza pa se sploh ni videlo, saj ga je prekrila z lasmi," je povedal Edmond.

Pričal je, da so bili na poroki poleg njega ter ženina in neveste prisotni še nek prijatelj, po imenu Keith Williams, in 'trije drugi gospodje'. Povedal je še, da je zavrnil podpis pogodbe o molčečnosti: "Pogledal sem jo, jo prebral, nato pa sem se začel smejati in rekel, da tole ni vredno niti papirja, na katerem je natisnjeno." Edmond je v preteklosti že zavrnil, da bi javno spregovoril o dogodku, tokrat pa je dobil sodni poziv in se udeležil pričanja.