Na spektakularni tekmi za Dončića navijala tudi njegova starša

Luka Dončić se je v torek znova srečal z Dallas Mavericksi in svojemu nekdanjemu moštvu pokazal, kaj so izgubili, potem ko so izvedli eno najbolj šokantnih menjav v zgodovini lige NBA. Slovenskega košarkarskega asa je na težko pričakovano tekmo prišla spodbujat tudi njegova mama Mirjam Poterbin . Na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri je pozirala pred Crypto.com Areno v Los Angelesu, kjer se je odvil košarkarski spektakel. V zgodbi pa je delila videoposnetek Luke, ko je zadel enega izmed mnogih košev.

Tekmo si je v živo ogledal tudi 25-letnikov oče, ki mu je kakor ponavadi znova stal ob strani in navijal za svojega izjemno uspešnega sina. Oboževalcev pa ni presenetila prisotnost Marka Cubana, nekdanjega lastnika Dallas Mavericksov, ki so na včerajšnji tekmi izgubili proti dobro razigranemu Ljubljančanu. Saša Dončić in milijarder sta se na tekmi rokovala in poklepetala.