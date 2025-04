Na spletu posebno pozornost dobila desnica Donalda Trumpa

Ameriški predsednik Donald Trump je podžgal nove govorice o svojem zdravstvenem stanju. Pozorni opazovalci so opazili, da ima 78-letnik modrico na desni roki, ki naj bi jo poskušal prekriti s pudrom. Mnogi so kmalu začeli ugibati, ali je predsednik zaradi zdravstvenih težav na infuziji ali da gre na krvne preiskave. Modrica je pozornost pritegnila, ko je Trump pred dnevi podelil pokal nogometni ekipi mornarice, opazili pa so jo tudi med njegovim podpisovanjem razglasa, ki širi ribolovne pravice na pacifiških otokih.