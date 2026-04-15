Na srečelovu za 100 evrov dobil za milijon in pol evra vrednega Picassa

Žrebanje je potekalo v dražbeni hiši Christie's v Parizu. Na voljo je bilo 120.000 srečk, ki so jih prodali v manj kot štirih mesecih in v 152 državah. Izkupiček srečelova znaša okoli 12 milijonov evrov za raziskave Alzheimerjeve bolezni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Čeprav se dobitek sliši spektakularno, pa je hkrati zapleteno, saj dobitnik verjetno ne bo mogel svojega Picassa preprosto obesiti na steno. Zaradi varnosti in zavarovanja bo delo najprej ostalo v depoju pri Christie's. Za umetnine z visokimi vrednostmi so takšni postopki običajni, ker so transport, skladiščenje in zavarovanje izjemno zapleteni in dragi. Podobno je bilo tudi pri prejšnjih dobrodelnih nagradnih igrah - več Picassovih del, ki so bila izžrebana, je bilo prav tako shranjenih v depoju pri Christie's.

Po pisanju dpa ima novi lastnik več možnosti: delo bi, verjetno s precejšnjim dobičkom, lahko prodal naprej. Vendar prodaja na zasebni način ni lahka, saj se z deli te velikosti skoraj vedno trguje prek velikih dražbenih hiš, kot sta Christie's in Sotheby's, in sicer pod strogimi zahtevami glede varnosti, zavarovanja in testiranja.

Druga možnost je, da bi umetnino obdržal kot naložbo, kar prinaša tekoče stroške, tretja možnost pa je, da jo posodi muzeju, kar sicer prinaša prestiž, a ne neposrednega zaslužka.