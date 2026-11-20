V 44. letu starosti je umrl Lance Broadway. Smrt nekdanjega profesionalnega igralca bejzbola, ki je po končani športni poti uspešno zgradil igralsko kariero v Hollywoodu, je močno pretresla javnost, saj so okoliščine njegovega slovesa sila nenavadne.

Glede na uradne podatke mrliškega oglednika okrožja Dallas so igralčevo truplo odkrili v torek, 17. novembra, na stopnišču stanovanjskega kompleksa v Dallasu v zvezni državi Teksas. Predstavniki tamkajšnje policije so za ameriške medije pojasnili, da so se policisti odzvali na nujni klic ob približno 18.40 po lokalnem času, potem ko je neimenovana oseba naletela na neodzivnega igralca.

Kljub hitremu posredovanju reševalnih služb mu niso mogli več pomagati. Mrliški oglednik je smrt uradno potrdil, vendar točen vzrok smrti za zdaj še ni ugotovljen, saj pristojni organi še čakajo na celovite rezultate obdukcije in toksikoloških preiskav. Primer trenutno obravnavajo kot nepojasnjeno smrt, policija pa javnosti še ni razkrila dodatnih podrobnosti o okoliščinah dogodka.