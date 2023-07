Na stotine ljudi na dogodku v Londonu v slovo Sinead O'Connor

Na stotine ljudi se je nedavno v Londonu udeležilo zasebnega dogodka v slovo irski pevki Sinead O'Connor, ki je umrla v tem tednu, stara 56 let. Dogodek je bil v dobrodelni ustanovi Londonski irski center s sedežem v Camdnu, kjer so se ji poklonili umetniki in prijatelji z glasbo in govori. Podobno je bilo v Dublinu.

Ena od udeleženk v Londonu je bila komičarka Aisling Bea, ki je ocenila, da se je vse, za kar se je pevka zavzemala, nazadnje izkazalo za resnično. "Mislim, da so se osrednji mediji z njo pogosto poigravali, še posebej z njenim duševnim zdravjem, kot da bi šlo za zabavo. To ni bilo nikoli zabavno. Bila je lepa in nežna oseba," je povedala Bea.

icon-expand Oboževalci so se zbrali v spomin Sinead O'Connor. FOTO: Profimedia

Po njenih besedah je bila izjemna ženska in izjemna umetnica. "Mislim, da je njena zapuščina celotna generacija irskih žensk in žensk po svetu, ki se morda nekoliko manj bojijo biti videne kot težavne ali jezne." Sinead O'Connor so nedavno našli mrtvo na njenem domu v Londonu v starosti 56 let. Mednarodno prepoznavnost ji je prinesla različica Princeove pesmi Nothing Compares 2 U, ki je bila ena od skladb na njenem drugem studijskem albumu I Do Not Want What I Haven't Got iz leta 1990.

Poleg svoje glasbe in obritih las je bila morda najbolj znana po svojih političnih gestah. Javnost je najbolj šokirala leta 1992 med nastopom v poznonočnem ameriškem programu Saturday Night Live. Ob koncu a cappella izvedbe pesmi Boba Marleyja War, ki jo je uperila proti spolnim zlorabam otrok v katoliški cerkvi, je pridržala fotografijo takratnega papeža Janeza Pavla II., nato pa jo je strgala na koščke in izjavila: "Borite se proti pravemu sovražniku."

icon-expand Na zasebnem dogodku v slovo Sinead O'Connor v Londonu na stotine ljudi FOTO: AP

Njen nastop se je zgodil devet let pred tem, ko se je isti papež opravičil žrtvam spolnih zlorab duhovnikov in drugih klerikov. Dogodek v spomin na pevko in njen vpliv v irski skupnosti je organizirala didžejka in pisateljica Annie Mac. Ob vstopu v center, ki so ga krasile vrtnice in sončnice, so obiskovalci odlagali sporočila, kot je "Počivaj v miru, bojevnica". Podobno je bilo v Dublinu, kjer so njeni oboževalci pri Muzeju rokenrola polagali cvetje, sveče in spominske zapise ter po poročanju Daily Maila odpeli njeni uspešnici Black Boys On Mopeds in Nothing Compares 2U.

