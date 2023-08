Na stotine ljudi zaradi Taylor Swift zaustavilo promet in obkolilo bar

Po uspešnem zaključku ameriškega dela turneje The Eras Tour se je zvezdnica Taylor Swift v New Jerseyju udeležila predporočne večerje svojega glasbenega producenta Jacka Antonoffa , ki bo večno zvestobo obljubil igralki Margaret Qualley . Čeprav so bili na večerji po poročanju tujih medijev tudi Channing Tatum , Zoë Kravitz in Lana Del Rey , je daleč največ pozornosti lokalnih prebivalcev s svojo prisotnostjo pritegnila prav Swiftova.

Po poročanju tujih medijev in sodeč po videoposnetkih, ki so preplavili splet, je pevka namreč nehote 'napolnila' ulice New Jerseyja. Radovedni domačini so takoj, ko so izvedeli, kje se zvezdnica nahaja, obkolili bar in zaustavili promet na bližnjih cestah. Na ulicah naj bi se zbralo na stotine ljudi, ki so vzklikali pevkino ime.

Najbolj vztrajni posamezniki so pred stavbo čakali več ur, pregnal jih ni niti mrak. Zaradi oviranja prometa je morala posredovati celo policija, v restavracija pa so morali zagrniti vse zavese, kar je pošteno razburilo vse, ki so skušali videti, kaj se dogaja na zvezdniški večerji.