Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Na stotine staršev v Peruju otroke poimenovalo po Haalandu

Lima, 11. 07. 2026 15.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Erling Haaland

Strast do nogometa ne pozna meja. To potrjuje tudi podatek, da je perujski državni register prebivalstva sporočil, da je v tej južnoameriški državi kar 563 ljudi poimenovanih po napadalcu Manchester Cityja Norvežanu Erlingu Haalandu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Norveška bo v soboto v Miamiju proti Angliji prvič v zgodovini zaigrala v četrtfinalu svetovnega prvenstva v nogometu. Erling Haaland je na turnirju dosegel že sedem zadetkov, nova odlična predstava pa bi lahko imela posledice tudi zunaj igrišča, zanesljivo vsaj v Peruju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Perujski nacionalni register Reniec je na družbenih omrežjih objavil, da se 468 državljanov piše oziroma imenuje Haaland. Ime Erling Haaland nosi 91 oseb, medtem ko si četverica deli njegovo polno ime Erling Braut Haaland. "Tudi Haaland je Perujec," so zapisali pri Reniecu in objavi dodali z umetno inteligenco ustvarjeno podobo Haalanda s tradicionalnim perujskim klobukom in plišasto lamo.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: AP

Peru se ni uvrstil na letošnje SP v Mehiki, Kanadi in ZDA. Tudi nogometno SP in četrtfinale Norveške nista glavni razlog, da so številni otroci dobili ime po Haalandu. Večina staršev je imela najverjetneje ob izbiri imena v mislih njegove predstave v dresu Manchester Cityja.

Razlagalnik

Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) je uradna državna ustanova v Peruju, ki je odgovorna za vodenje registra prebivalstva in izdajanje osebnih dokumentov. Njegova glavna naloga je vodenje evidence o rojstvih, porokah, smrtih in drugih statusnih spremembah državljanov, poleg tega pa skrbi za varnost identitete ter upravlja z volilnimi seznami v državi.

Nogomet je v Peruju daleč najbolj priljubljen šport in ima globoke korenine v nacionalni identiteti. Perujska nogometna reprezentanca, znana pod vzdevkom 'La Blanquirroja', uživa izjemno podporo navijačev, ki so znani po svoji strasti in zvestobi. Nogomet v tej državi ni le šport, temveč pomemben družbeni fenomen, ki združuje ljudi iz različnih okolij in je pogosto osrednja točka družbenega življenja ter nacionalnega ponosa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Erling Haaland svetovno prvenstvo nogomet ime soimenjaki

Jessica Alba z dvanajst let mlajšim izbrancem dopustuje v Italiji

24ur.com Argentinci ugnali Peru, remi Brazilije, Ekvadorci še naprej mislijo 'resno'
24ur.com Perujski derbi tragično prekinila zrušitev dela stene stadiona
24ur.com Mesec dni po nesreči štirje otroci še vedno pogrešani v kolumbijski džungli
24ur.com Plaz v Kolumbiji odnesel cesto, ljudje bežali iz avtomobilov
24ur.com Ukradeni čilski otroci: Američan po 42 letih našel družino
24ur.com 'Na družbenih omrežjih sem izvedela, da je moj sin umrl'
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Leto dni po tragični izgubi sina je znova noseča
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
cekin
Portal
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
okusno
Portal
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804