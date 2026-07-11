Na stotine staršev v Peruju otroke poimenovalo po Haalandu

Norveška bo v soboto v Miamiju proti Angliji prvič v zgodovini zaigrala v četrtfinalu svetovnega prvenstva v nogometu. Erling Haaland je na turnirju dosegel že sedem zadetkov, nova odlična predstava pa bi lahko imela posledice tudi zunaj igrišča, zanesljivo vsaj v Peruju.
Perujski nacionalni register Reniec je na družbenih omrežjih objavil, da se 468 državljanov piše oziroma imenuje Haaland. Ime Erling Haaland nosi 91 oseb, medtem ko si četverica deli njegovo polno ime Erling Braut Haaland. "Tudi Haaland je Perujec," so zapisali pri Reniecu in objavi dodali z umetno inteligenco ustvarjeno podobo Haalanda s tradicionalnim perujskim klobukom in plišasto lamo.
Peru se ni uvrstil na letošnje SP v Mehiki, Kanadi in ZDA. Tudi nogometno SP in četrtfinale Norveške nista glavni razlog, da so številni otroci dobili ime po Haalandu. Večina staršev je imela najverjetneje ob izbiri imena v mislih njegove predstave v dresu Manchester Cityja.
Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) je uradna državna ustanova v Peruju, ki je odgovorna za vodenje registra prebivalstva in izdajanje osebnih dokumentov. Njegova glavna naloga je vodenje evidence o rojstvih, porokah, smrtih in drugih statusnih spremembah državljanov, poleg tega pa skrbi za varnost identitete ter upravlja z volilnimi seznami v državi.
Nogomet je v Peruju daleč najbolj priljubljen šport in ima globoke korenine v nacionalni identiteti. Perujska nogometna reprezentanca, znana pod vzdevkom 'La Blanquirroja', uživa izjemno podporo navijačev, ki so znani po svoji strasti in zvestobi. Nogomet v tej državi ni le šport, temveč pomemben družbeni fenomen, ki združuje ljudi iz različnih okolij in je pogosto osrednja točka družbenega življenja ter nacionalnega ponosa.
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