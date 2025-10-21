Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Na takšen 'filmski' način je Dua Lipa spoznala svojega zaročenca

Los Angeles, 21. 10. 2025 14.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
2

Angleški igralec Callum Turner je v nedavnem intervjuju za Sunday Times razkril, kako je spoznal in osvojil svojo boljšo polovico, glasbeno zvezdnico albanskih korenin Duo Lipa. Njuno srečanje je opisal kot filmsko.

35-letni angleški igralec Callum Turner je v nedavnem intervjuju za Sunday Times razkril, kako je bilo videti njegovo prvo srečanje z današnjo zaročenko, glasbeno zvezdnico albanskih korenin Duo Lipa. Pet let mlajšo boljšo polovico je srečal pred rojstnodnevnim praznovanjem skupnega prijatelja.

Dua Lipa in Callum Turner.
Dua Lipa in Callum Turner. FOTO: AP

"Sedela sva drug zraven drugega in ugotovila, da bereva enako knjigo, kar je noro. Dejal sem ji, da sem ravno prebral prvo poglavje, ona pa me je pogledala in dejala, da je tudi ona pravkar zaključila s prvim poglavjem. Šaljivo sem ji dejal, da sva očitno na isti strani."

V intervjuju je igralec pripomnil, da bi v filmski različici njunega srečanja pogledal v nebo in dejal: "Slišim te in razumem, dal si mi zelo jasne znake, ne skrbi." Da sta srečno zaljubljena, so tuji mediji potrdili januarja lani, junija letos pa je zvezdnica za revijo Vogue potrdila, da sta z igralcem tudi srečno zaročena.

dua lipa Callum Turner zveza srečanje
Naslednji članek

Na Hrvaškem ponovno snemajo svetovno znani igralci

SORODNI ČLANKI

Dua Lipa zanikala, da bi odpustila agenta zaradi proizraelskih stališč

'Trideseta še nikoli niso bila videti tako dobro'

Dua Lipa odšteva: Komaj čakam, da dopolnim 30 let

Ameriška pevka nad Duo Lipo: Seksualizirani nastopi so mučni

Dua Lipa prejela kosovsko državljanstvo: Moji dve plati sta zdaj eno

Medtem ko dopustuje v Palermu, se njen personaliziran avto prodaja za četrt milijona

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
21. 10. 2025 15.21
Kdo koga, oz. kdo bo ati?
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
21. 10. 2025 15.13
Vem za enga nekdanjega brezdomca, ki se je zaljubil v brezdomko medtem, ko je opravljal prostovoljno delo v hiši za brezdomce. Skupaj sta še danes in skupaj imata tri otroke. Tega je več kot dvajset let.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306