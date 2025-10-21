Na takšen 'filmski' način je Dua Lipa spoznala svojega zaročenca

35-letni angleški igralec Callum Turner je v nedavnem intervjuju za Sunday Times razkril, kako je bilo videti njegovo prvo srečanje z današnjo zaročenko, glasbeno zvezdnico albanskih korenin Duo Lipa . Pet let mlajšo boljšo polovico je srečal pred rojstnodnevnim praznovanjem skupnega prijatelja.

"Sedela sva drug zraven drugega in ugotovila, da bereva enako knjigo, kar je noro. Dejal sem ji, da sem ravno prebral prvo poglavje, ona pa me je pogledala in dejala, da je tudi ona pravkar zaključila s prvim poglavjem. Šaljivo sem ji dejal, da sva očitno na isti strani."

V intervjuju je igralec pripomnil, da bi v filmski različici njunega srečanja pogledal v nebo in dejal: "Slišim te in razumem, dal si mi zelo jasne znake, ne skrbi." Da sta srečno zaljubljena, so tuji mediji potrdili januarja lani, junija letos pa je zvezdnica za revijo Vogue potrdila, da sta z igralcem tudi srečno zaročena.