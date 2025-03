Na tekmi Lakersov opazili igralko Dyan Cannon, ki je redko v javnosti

Z ekipo Los Angeles Lakers živi celo mesto. Na njihovih tekmah se redno pojavljajo zvezdniki zabavne industrije, tudi na zadnji, na kateri so zaigrali proti New Orleans Pelicans, so zanje navijali znani obrazi Hollywooda, med njimi igralec Leonardo DiCaprio, Rich Paul, zaročenec pevke Adele, basist skupine Red Hot Chili Peppers Flea in trikratna nominiranka za oskarja Dyan Cannon, ki se v zadnjih letih le redko pojavlja v javnosti.