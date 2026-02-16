Na tekmi zvezd tudi zakonca Obama ter princ Harry z Meghan

Tekma zvezd je, tako kot običajno, tudi letos pritegnila veliko pozornosti ljubiteljev košarke. Med najboljšimi je na parket za nekaj minut stopil tudi naš Luka Dončić, s tribune pa so letošnjo novost, tri ekipe, spremljali tudi zakonca Obama ter princ Harry s soprogo Meghan.

"Moji najljubši člani ekipe na in ob igrišču," je v objavi na družbenem omrežju zapisala Michelle Obama. Nekdanja prva ameriška dama je priložila posnetke, na katerih je pokazala, da je tekmo spremljala v družbi moža in najmlajše hčerke, njen zapis pa se je nanašal prav na njiju. Da je nekdanji ameriški predsednik velik ljubitelj tega športa, ni nobena skrivnost, svoje napovedi izidov tekem lige NBA pa pogosto objavlja tudi na družbenih omrežjih.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Barack in Michelle Obama Profimedia

Princ Harry in Meghan Markle Profimedia

Fat Joe Profimedia

John Tesh Profimedia

Spike Lee Profimedia

Kelly Rowland Profimedia

Teyana Taylor Profimedia











