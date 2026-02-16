Na tekmi zvezd tudi zakonca Obama ter princ Harry z Meghan

Tekma zvezd je, tako kot običajno, tudi letos pritegnila veliko pozornosti ljubiteljev košarke. Med najboljšimi je na parket za nekaj minut stopil tudi naš Luka Dončić, s tribune pa so letošnjo novost, tri ekipe, spremljali tudi zakonca Obama ter princ Harry s soprogo Meghan.
"Moji najljubši člani ekipe na in ob igrišču," je v objavi na družbenem omrežju zapisala Michelle Obama. Nekdanja prva ameriška dama je priložila posnetke, na katerih je pokazala, da je tekmo spremljala v družbi moža in najmlajše hčerke, njen zapis pa se je nanašal prav na njiju. Da je nekdanji ameriški predsednik velik ljubitelj tega športa, ni nobena skrivnost, svoje napovedi izidov tekem lige NBA pa pogosto objavlja tudi na družbenih omrežjih.
Obamovi pa niso bili edina družina med navijači, ki je pritegnila veliko pozornosti javnosti. V prvi vrsti ob igrišču sta sedela tudi princ Harry z ženo Meghan Markle, ob njima pa igralka Queen Latifah, ki je sicer pogosto na tekmah ekipe Los Angeles Lakers. Fotografi so v objektive ujeli tudi glasbenika in voditelja Johna Tesha, raperja Fat Joeja, režiserja Spikea Leeja, pevko Kelly Rowland in igralko Teyano Taylor.
