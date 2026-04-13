Na teniškem turnirju v Monaku navijali tudi zvezdniki formule 1

Lepo je videti, ko športniki podpirajo drug drugega in se spodbujajo na tekmah v živo. Nedavni teniški turnir ATP 1000 v Monte Carlu je na tribune tako privabil kar nekaj znanih obrazov iz avtomobilističnega sveta, saj so za tenisače pesti stiskali tako Charles Leclerc, George Russell in Oscar Piastri kot tudi člani monaške kraljeve družine.

Sloviti teniški turnir, na katerem je po zmagi proti Carlosu Alcarazu slavil Jannik Sinner, je dogodek, na katerem ne želijo manjkati niti najpomembnejši člani monaške kraljeve družine. Tudi oni izkoristijo priložnost za navijanje, druženje in spominske fotografije z zvezdniki, kot so dirkači formule 1.

Poleg že omenjenih treh dirkačev, ki so si dvoboje ogledali v družbi svojih boljših polovic, je bilo na tribuni mogoče opaziti tudi dirkače Alexa Albona, Gabriela Bortoleta in Ollieja Bearmana. Zvezdniki so seveda izkoristili priložnost in se fotografirali z glavnimi akterji turnirja, med katerimi sta bila tudi zmagovalec Italijan Sinner in Nemec Alexander Zverev.