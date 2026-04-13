Tuja scena

Na teniškem turnirju v Monaku navijali tudi zvezdniki formule 1

Monte Carlo, 13. 04. 2026 13.30

K.A.
LECLERC IN ZVEROV

Elitna tekmovanja, kot so teniški turnirji, na tribune privabijo številne zvezdnike. Ne le tiste iz Hollywooda in zabavne industrije, temveč tudi druge vrhunske športnike, kot so denimo dirkači formule 1. Tako so na turnirju v Monaku, na katerem je slavil Italijan Jannik Sinner, v živo navijali tudi Charles Leclerc, George Russell in Oscar Piastri s svojimi boljšimi polovicami.

Lepo je videti, ko športniki podpirajo drug drugega in se spodbujajo na tekmah v živo. Nedavni teniški turnir ATP 1000 v Monte Carlu je na tribune tako privabil kar nekaj znanih obrazov iz avtomobilističnega sveta, saj so za tenisače pesti stiskali tako Charles Leclerc, George Russell in Oscar Piastri kot tudi člani monaške kraljeve družine.

Sloviti teniški turnir, na katerem je po zmagi proti Carlosu Alcarazu slavil Jannik Sinner, je dogodek, na katerem ne želijo manjkati niti najpomembnejši člani monaške kraljeve družine. Tudi oni izkoristijo priložnost za navijanje, druženje in spominske fotografije z zvezdniki, kot so dirkači formule 1.

Poleg že omenjenih treh dirkačev, ki so si dvoboje ogledali v družbi svojih boljših polovic, je bilo na tribuni mogoče opaziti tudi dirkače Alexa Albona, Gabriela Bortoleta in Ollieja Bearmana. Zvezdniki so seveda izkoristili priložnost in se fotografirali z glavnimi akterji turnirja, med katerimi sta bila tudi zmagovalec Italijan Sinner in Nemec Alexander Zverev.

Naslednja dirka formule 1 bo na sporedu med 1. in 3. majem, in sicer VN Miamija.

atp monako tenis šport navijanje kraljeva družina zvezdniki formula 1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

