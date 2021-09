Na Tiëstovem koncertu razsuli pepel njegovega oboževalca

Stuart Mitchell je junija tragično preminil. Njegova družina je za pogreb potrebovala nekaj denarja, zato so se odločili, da prodajo njegove vstopnice za britanski festival Creamfields, na katerega je želel iti, saj je bil velik oboževalec danskega DJ-ja Tiësta, ki je bil na listi izvajalcev. A ob prodaji vstopnic so imeli posebno željo. Kupcu Liamu Millenu so namreč poleg vstopnice poslali del Stuartovega pepela in sporočilo, v katerem so ga prosili, da ga na koncertu raztrosi, zato da bo lahko Staurt še poslednjič na festivalu elektronske glasbe.

Liam se je na koncert odpravljaj z bratrancem Ryanom, zato sta se skupaj odločila poskrbeti, da bo festivalski vikend potekal v znamenju praznovanja Stuartovega življenja. Naredila sta dva transparenta z njegovo sliko, na kateri na lice poljublja svojega triletnega sina, nanj pa napisala: "Ta zadnji ples je zate prijatelj."

34-letni Ryan je za BBC povedal, da je bil njun namen, da se ljudje ob plakatu fotografirajo, kasneje pa sta prosila še organizatorje, da posnamejo nekaj fotografij na glavnem odru. Nekdo izmed festivalske ekipe jima je nato predlagal, da pepel med Tiestovim zaključnim nastopom izstrelijo iz enega izmed topov, ki sicer trosijo konfete, s čimer sta se bratranca z navdušenjem strinjala. "To je bil nepozaben poklon nekomu, ki je nam je bil odvzet veliko prehitro," je povedal Ryan.

Ko je sestra pokojnega Stuarta izvedela, da so bratov pepel razstrelili s topovi, ob glasbi njegovega najljubšega izvajalca, in se fotografirali ob spominskem plakatu, je dejala, da je bila to "prva dobra novica", ki jo je prejela, odkar je izgubila brata. Dodala je, da so Tiëstovo pesem Adagio for Strings zaigrali na Stuartovem pogrebu.