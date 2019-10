Na tisoče ljudi zapušča svoje domove: bežijo tudi zvezdniki

Med tisoči ubežnikov, ki te dni zapuščajo svoje domove v Kaliforniji, so tudi številni slavni iz sveta šovbiznisa in zabave. Rohneče požare, ki so zajeli več tisoč hektarjev površine, je kalifornijski guverner Gavin Newsom označil za posledico ''zgodovinskega vetrovnega dogodka''in dodal, da so tokratne vremenske razmere ''zaradi svojega obsega, hitrosti vetra in količine suhega goriva brez primere.''

Nekdanji guverner Kalifornije, 72-letni Arnold Schwarzenegger, je na svojem uradnem Twitter profilu delil zapis, v katerem je povedal, da je tudi on zapustil svoj dom in pozval vse ogrožene, naj čimprej storijo enako:''Dom smo zapustili ob 3.30. Če se nahajate v evakuacijski coni, se ne hecajte. Pojdite čimprej. V tem trenutku sem hvaležen za najboljše gasilce na svetu, prave akcijske heroje, ki so se podali v nevarnost, da bi zaščitili svoje so-kalifornijčane.''