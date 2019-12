Na tretjo obletnico smrti Georgea Michaela umrla njegova sestra

Pri omenjenem mediju pa so navedli tudi izjavo, ki jo je podal John Reid, odvetnik Michaelove družine: "Potrjujemo, da je Melanie kar naenkrat tragično preminila. Prosimo, da v teh težkih časih spoštujete zasebnost njene družine. Nadaljnjih komentarjev ne bomo dajali."

Panayiotujeva si je bila s pokojnim bratom zelo blizu in ga je ljubkovalno klicala Yog. Novembra je tako za Big Issue govorila o filmu Last Christmas, v kateri so uporabili njegovo pesem, ki jo je posnel tik pred svojo smrtjo. "Kot že veste, je Yog oboževal božič in mu je bila ideja tega filma nadvse všeč,"je povedala in dodala, da bo zagotovo vesel, ko bo v filmu videl žareč nasmeh Emilie Clarke. "In kar je najbolj najbolj pomembno, skupaj z mojim dragim pokojnim bratom (mojim 'zelo ponosen, da sem homosekusalec' bratom – nasprotno kar ste morda pred kratkim prebrali) želim prodajalcem in bralcem revije Big Issue vesel božič," je dejala in tako še zanikala besede glasbenika Eltona Johna, ki je dejal, da je bilo Georgeu neprijetno, ker je bil homoseksualec.