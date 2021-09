Na trg prihaja nova knjiga o Melanii Trump

Kot je zapisala, je Trumpovo obvestila, da je protest postal nasilen, in jo vprašala, ali želi sporočiti, da je miren protest pravica vsakega Američana, vendar pri tem ni prostora za nezakonitost in nasilje. Nekdanja prva dama naj bi ji na kratko odgovorila: "Ne." Piše tudi, da je Trumpovo večkrat pozvala, naj sprejme bodočo prvo damo Jill Biden v Beli hiši pred predajo oblasti, vendar je Melania Trump to zavrnila, ker je delila moževo mnenje o ukradenih volitvah.