Na Trumpovi paradi največ pozornosti ukradla Melania

Ni bilo prvič, da je ameriški predsednik na dogodku, kjer se je z njim pojavila soproga, ostal v njeni senci. Tako se je zgodilo tudi na slovesnosti, ki so jo organizirali na 250. obletnico ameriške vojske, ki je sovpadala na dan, ko je Donald Trump dopolnil 79 let, največ pozornosti javnosti pa je požela njegova žena Melania s svojim vedno modnim videzom.

Zgornji del kostima stane 2155 evrov, ameriški mediji pa poročajo, da so ga njeni stilisti kupili v trgovini modnega oblikovalca v New Yorku. Kljub modni izbiri oblačil, pa so največ pozornosti pritegnili njeni čevlji, saj je namesto klasičnih salonarjev izbrala čevlje iz jeansa z ostro konico in visoko peto Christiana Louboutina.