Na Twitterju zastavila vprašanje: Bi bil kdo moj Valentin?

Dvakrat ločena pevka Cheryl Cole se je pred nekaj meseci razšla z 10 let mlajšim glasbenikom Liamom Paynom , s katerim ima enoletnega sina Beara Greya Payna . Pozornost njenega nekdanjega partnerja je pritegnila 23 let starejša supermanekenka Naomi Cambell , s katero naj bi bil že nekaj časa v razmerju. Cheryl, po drugi strani, je po razhodu z Liamom dejala, da nad ljubeznijo še ni obupala, a je obenem priznala, da trenutno še ni pripravljena na novo razmerje.

Na razmerje morda res še ni povsem pripravljena, a očitno se niti ona ni mogla upreti duhu dneva zaljubljencev, saj je v dopoldanskem času prek svojega uporabniškega profila na Twitterju javnosti zastavila vprašanje: ''Bi bil kdo moj Valentin?'' Pod njeno objavo so se vsuli številni komentarji, pozitivno pa so ji odgovarjali tako pripadniki moškega kot ženskega spola. Našlo se je tudi nekaj takšnih, ki so ji namenili komentarje: ''Ne, hvala,'' ''Si resna?,'' ''Glede na tvojo zgodovino z moškimi raje ne'' in podobno.