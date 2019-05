Na ulicah Windsorja na stotine oboževalcev nestrpno pričakuje prihod kraljevega otroka

Na stotine oboževalcev britanske kraljeve družine se je v nestrpnem pričakovaju prvega otroka vojvode in vojvodinje susekške (princa Harryja in Meghan Markle ) že zbralo na ulicah britanskega Windsorja, kjer čakajo na novico o rojstvu novega princa oziroma princese.

Kraljeva družina, ki še vedno vztrajno molči in spoštuje odločitev Meghan in Harryja – da svojega prvorojenca oziroma prvorojenko dočakata v zasebnosti svojega doma in z javnostjo ne delita podrobnosti o spolu ter imenu , dokler se otrok ne rodi, se je pred kratkim prek predstavnika za stike z javnostjo s kratko izjavo distancirala od kakršnih koli nadaljnih informacij.

Rok poroda naj bi imela Meghan že konec meseca aprila, a ker je zdaj že za nekaj dni prekoračila predviden datum, bo po poročanju tujih medijev najverjetneje rodila v bolnišnici Frimley Park pod nadzorom zdravniškega osebja in ne doma, kot si je to želela. Pred časom je o njenem bodočem otroku na podlagi datuma rojstva govorila tudi astrologinja Penny Thornton , ki je leta 1986 spoznala pokojno princeso Diano in ji na njeno zahtevo izdelala osebno astrološko karto.

NE SPREGLEJTE: 25. maja bo 17.55 si boste na POP TV lahko ogledali angleški dokumentarni film z naslovom Harry in Meghan: Baby Boom (Harry and Meghan: Baby Fever)

Thorntova je o prihajajočem princu oziroma princesi povedala: ''Ta otrok bo zelo domiseln in nekonvencionalen ... Bo sam svoj človek. Mislim, da bo nekaj lastnosti prevzel od princa Harryja in Meghan Markle, ki si prav tako želita utreti nekoliko drugačno pot zase.'' O tem, kakšna bo življenjska pot prvorojenega otroka vojvode in vojvodinje susekške, bomo lahko še spremljali, dejstvo pa je, da le-ta najverjetneje nikoli ne bo naslednik krone: je namreč komaj sedmi v liniji za prestol, pred njim pa so še princ Charles, princ William, vsi trije otroci princa Williama in nato še princ Harry. V kolikor se bosta princ William in vojvodinjaKate Middleton odločila za še enega otroka, se bo 'čakalna vrsta' podaljšala za še enega člana.

Kljub temu, da je o prihodu otroka zelo malo znanega, to ni odvrnilo špekulantov, ki so že stavili, da bo otrok rdečelasa deklica z imenomDiana. Prav tako to ni odvrnilo najzvestejšega oboževalca kraljeve družine, 64-letnega Johna Loughreyja, da po svoji ustaljeni navadi ne bi kampiral na tleh gradu Windsor že nekaj dni pred prihodom kraljevega otroka in izdelal dva transparenta: za pozdrav bodoče deklice ali dečka.