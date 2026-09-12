Na večer največjega kariernega uspeha se je počutila najbolj osamljeno

Nicole Kidman se je v podkastu Therapuss dotaknila enega izmed vrhuncov svoje kariere. Leta 2003 je namreč prejela oskarja za najboljšo igralko v filmu Ure do večnosti (The Hours). Igralka je pojasnila, da je bil ta dogodek eden najbolj osamljenih trenutkov v njenem življenju. Kljub ogromnemu uspehu se je po dogodku domov vrnila sama, brez partnerja, s katerim bi lahko izjemen dosežek proslavila.

Tom Cruise in Nicole Kidman FOTO: Profimedia

Zvezdnica se je dve leti pred velikim večerom ločila od igralskega kolega Toma Cruisa, kar je močno vplivalo na njeno takratno čustveno stanje. Počutila se je osamljeno, ravno ta praznina pa je bila najbolj boleča ob tako velikem dogodku, saj sreče ni mogla deliti s svojo ljubljeno osebo. Čeprav sta jo podpirala starša, je hrepenela po objemu partnerja. "Kje je moj partner, nekdo, s komer bi lahko to delila?" se je takrat vprašala. Po njenih besedah je bilo to prelomno obdobje, ko se je zavedla, da oskar sicer pomeni velik karierni uspeh, a da je kljub temu izjemno pomembno zasebno življenje.

Nicole Kidman in Keith Urban FOTO: Profimedia