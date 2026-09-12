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Tuja scena

Na večer največjega kariernega uspeha se je počutila najbolj osamljeno

Los Angeles, 12. 09. 2026 14.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Nicole Kidman

Nicole Kidman je razkrila, da je bil njen največji poklicni uspeh hkrati eden njenih najbolj osamljenih trenutkov v življenju. Po prejemu oskarja leta 2003 se je namreč vrnila v prazen dom, kar ji je tedaj, kmalu po ločitvi od Toma Cruisa, predstavljalo veliko stisko. Danes na ta trenutek gleda z drugačnimi očmi in pravi, da je prav takrat spoznala, da je zasebno življenje veliko pomembnejše od kariere.

Nicole Kidman se je v podkastu Therapuss dotaknila enega izmed vrhuncov svoje kariere. Leta 2003 je namreč prejela oskarja za najboljšo igralko v filmu Ure do večnosti (The Hours). Igralka je pojasnila, da je bil ta dogodek eden najbolj osamljenih trenutkov v njenem življenju. Kljub ogromnemu uspehu se je po dogodku domov vrnila sama, brez partnerja, s katerim bi lahko izjemen dosežek proslavila.

Tom Cruise in Nicole Kidman
Tom Cruise in Nicole Kidman
FOTO: Profimedia

Zvezdnica se je dve leti pred velikim večerom ločila od igralskega kolega Toma Cruisa, kar je močno vplivalo na njeno takratno čustveno stanje. Počutila se je osamljeno, ravno ta praznina pa je bila najbolj boleča ob tako velikem dogodku, saj sreče ni mogla deliti s svojo ljubljeno osebo. Čeprav sta jo podpirala starša, je hrepenela po objemu partnerja. "Kje je moj partner, nekdo, s komer bi lahko to delila?" se je takrat vprašala. Po njenih besedah je bilo to prelomno obdobje, ko se je zavedla, da oskar sicer pomeni velik karierni uspeh, a da je kljub temu izjemno pomembno zasebno življenje.

Nicole Kidman in Keith Urban
Nicole Kidman in Keith Urban
FOTO: Profimedia

Igralka je pozneje v življenju vendarle našla ravnovesje, ki ga je tisto usodno noč tako močno pogrešala. Leta 2006 se je poročila s country pevcem Keithom Urbanom, s katerim sta si ustvarila družino in se razveselila rojstva dveh hčera. Kljub koncu njunega zakona, ki se je zaključil s finalizacijo ločitve januarja 2026, igralka danes na življenje gleda drugače. Poudarja, da ji je prav izkušnja iz leta 2003 pomagala razumeti, da nobena nagrada ali profesionalna čast ne more nadomestiti pristnih medosebnih odnosov in osebnega miru.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Nicole Kidman Oskarji Tom Cruise osamljenost hollywoodske zvezde

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