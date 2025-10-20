Svetli način
Na večerji so se po letih zbrali igralci iz filmov o Harryju Potterju

Baltimore, 20. 10. 2025 20.51 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
Oboževalci in oboževalke filmov o Harryju Potterju že več kot desetletje po zadnjem filmu čakajo na ponovno snidenje glavnih igralcev. Navdušenje je bilo zato še toliko večje, ko se je na večerji zbral del družine Weasley.

Oliver Phelps, ki je zaslovel z vlogo Georgea Weasleyja v franšizi priljubljenih filmov o Harryju Potterju, je delil fotografijo, na kateri sta poleg njega brat in sestra iz omenjenih filmov - Bonnie Wright, ki je igrala Ginny, in dvojček James Phelps, ki je upodobil Freda.

Na fotografiji je trojica, ki je skupaj večerjala, vidno dobre volje. "Družinska večerja v Baltimoru," je Oliver zapisal v opisu fotografije. Objavo sta poobjavila tudi ostala dva zvezdnika.

Oboževalci zgodbe o Harryju Potterju so bili nad ponovnim snidenjem igralcev navdušeni. "To je najboljša družinska večerja," je zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij, drugi pa je zapisal: "Srečanje, ki smo ga vsi potrebovali."

Igralci so v filmih skupaj nastopali med letoma 2001 in 2011. Trenutno poteka snemanje serije po knjižnih predlogah o Harryju Potterju z novo igralsko zasedbo. 

