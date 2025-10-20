Na večerji so se po letih zbrali igralci iz filmov o Harryju Potterju

Oliver Phelps , ki je zaslovel z vlogo Georgea Weasleyja v franšizi priljubljenih filmov o Harryju Potterju, je delil fotografijo, na kateri sta poleg njega brat in sestra iz omenjenih filmov - Bonnie Wright , ki je igrala Ginny, in dvojček James Phelps , ki je upodobil Freda.

Na fotografiji je trojica, ki je skupaj večerjala, vidno dobre volje. "Družinska večerja v Baltimoru," je Oliver zapisal v opisu fotografije. Objavo sta poobjavila tudi ostala dva zvezdnika.

Oboževalci zgodbe o Harryju Potterju so bili nad ponovnim snidenjem igralcev navdušeni. "To je najboljša družinska večerja," je zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij, drugi pa je zapisal: "Srečanje, ki smo ga vsi potrebovali."

Igralci so v filmih skupaj nastopali med letoma 2001 in 2011. Trenutno poteka snemanje serije po knjižnih predlogah o Harryju Potterju z novo igralsko zasedbo.