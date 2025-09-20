Svetli način
Na vojaški paradi v Beogradu tudi igralec Steven Seagal

Beograd, 20. 09. 2025 16.21 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
E.K.
Komentarji
5

Goste vojaške parade v Beogradu je presenetila prisotnost priljubljenega hollywoodskega igralca Stevena Seagala. Zvezdnik, ki ima sicer tudi srbsko državljanstvo, naj bi slovesnost spremljal iz prve vrste. 73-letnik sicer trenutno v Srbiji snema nov akcijski film Order of the Dragon (Zmajev red).

V Beogradu je danes potekala vojaška parada, poimenovana Moč enotnosti, na kateri je nastopilo približno 10.000 vojakov. Slovesnosti so se udeležili tudi visoki predstavniki srbskega državnega vrha, s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu. Javnost pa je močno presenetil tudi prav poseben gost, hollywoodski igralec Steven Seagal

Ameriški igralec, ki je leta 2016 od Vučića prejel srbsko državljanstvo, naj bi po poročanju srbskih medijev proslavo ob dnevu srbske enotnosti, svobode in zastave spremljal iz častne lože. Zvezdnik se sicer v tamkajšnji prestolnici trenutno mudi zaradi snemanja novega akcijskega filma Order of the Dragon (Zmajev red). Snemanje filma bodo kmalu nadaljevali na lokacijah v Pančevu.

Preberi še Steven Seagal v Srbiji začel snemati nov akcijski film

Seagal je film označil za "staromodni akcijski triler" in kot je povedal za srbsko tiskovno agencijo Tanjug, v zadnjih nekaj letih ni videl filma, ki bi se mu zdel odličen. "Obstajajo neverjetni režiserji, ne vem, kje bi začel. Obstajajo ljudje, ki zdaj snemajo televizijske serije, in zanimivo je, da so se odločili, da ne bodo snemali filmov. Morda je to povezano s politiko ali financami," je dejal.

73-letnik je pred devetimi leti prejel tudi rusko državljanstvo. Ruski predsednik Vladimir Putin je Seagala leta 2023 odlikoval tudi z državnim redom prijateljstva. Odlikovanje je prejel zaradi svojega kulturnega in humanitarnega sodelovanja z državo.

Steven Seagal Igralec srbija parada beograd
KOMENTARJI (5)

bohinj je zakon
20. 09. 2025 17.17
Tukaj izvajajo lov na srbe.
ODGOVORI
0 0
Puško v koruzo
20. 09. 2025 17.15
Top igralec 🤣 kot so top njegovi podporniki.
ODGOVORI
0 0
urar
20. 09. 2025 17.14
A to je tisti vampež,ki dela tiste najcenejše akcijske filme,katere naši troti tako navdušeno predvajajo
ODGOVORI
0 0
Bigbadjohn
20. 09. 2025 16.43
-3
Izgleda pa kot kralj! Henrik VIII., seveda... ki so ga morali na konja dvigniti s škripcem.
ODGOVORI
0 3
