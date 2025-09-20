Na vojaški paradi v Beogradu tudi igralec Steven Seagal

V Beogradu je danes potekala vojaška parada, poimenovana Moč enotnosti, na kateri je nastopilo približno 10.000 vojakov. Slovesnosti so se udeležili tudi visoki predstavniki srbskega državnega vrha, s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu. Javnost pa je močno presenetil tudi prav poseben gost, hollywoodski igralec Steven Seagal .

Ameriški igralec, ki je leta 2016 od Vučića prejel srbsko državljanstvo, naj bi po poročanju srbskih medijev proslavo ob dnevu srbske enotnosti, svobode in zastave spremljal iz častne lože. Zvezdnik se sicer v tamkajšnji prestolnici trenutno mudi zaradi snemanja novega akcijskega filma Order of the Dragon (Zmajev red). Snemanje filma bodo kmalu nadaljevali na lokacijah v Pančevu.

Seagal je film označil za "staromodni akcijski triler" in kot je povedal za srbsko tiskovno agencijo Tanjug, v zadnjih nekaj letih ni videl filma, ki bi se mu zdel odličen. "Obstajajo neverjetni režiserji, ne vem, kje bi začel. Obstajajo ljudje, ki zdaj snemajo televizijske serije, in zanimivo je, da so se odločili, da ne bodo snemali filmov. Morda je to povezano s politiko ali financami," je dejal.

73-letnik je pred devetimi leti prejel tudi rusko državljanstvo. Ruski predsednik Vladimir Putin je Seagala leta 2023 odlikoval tudi z državnim redom prijateljstva. Odlikovanje je prejel zaradi svojega kulturnega in humanitarnega sodelovanja z državo.