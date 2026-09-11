Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Na VOYO prihaja hrvaški pustolovski šov Asia Express: Zmajeva pot

Azija, 11. 09. 2026 08.06 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Asia Express

V torek, 15. septembra, na VOYO prihaja novi hrvaški pustolovski resničnostni šov Asia Express: Zmajeva pot. Devet parov se bo podalo na več kot 6000 kilometrov dolgo pot skozi Kambodžo, Laos in Tajsko, pri tem pa bodo imeli na voljo le en evro na dan. Med tekmovalci bo tudi Slovenec Aleksej Škarica, ki se bo na zahtevno azijsko pustolovščino podal s partnerko Anito Martinović.

Nove dele Asia Express: Zmajeva pot boste lahko na VOYO spremljali od petka do nedelje.

Devet parov, tri države in 6000 kilometrov nepredvidljive poti – vse to prinaša novi hrvaški pustolovski šov Asia Express: Zmajeva pot, ki v torek prihaja na VOYO. Tekmovalci bodo pot začeli v Kambodži, nadaljevali skozi Laos in skušali priti vse do cilja na Tajskem. A potovanje ne bo običajna turistična dogodivščina. Vsak par bo imel na voljo le en evro na dan, zato se bodo morali tekmovalci pri iskanju prevoza in prenočišča zanesti predvsem na svojo iznajdljivost in pomoč domačinov. Na poti jih bodo čakali tudi različni izzivi, pri katerih bodo na preizkušnji njihova vzdržljivost, komunikacija, sposobnost prilagajanja in predvsem sodelovanje v paru.

Tekmovanje bo potekalo v več etapah, pari pa bodo na začetku vsake prejeli zemljevid z začrtano potjo in navodila za nadaljevanje. Pomembno vlogo bodo imeli tudi amuleti in imuniteta, ki lahko tekmovalcem prinesejo pomembno prednost. Glavna nagrada je zlati amulet v vrednosti 30.000 evrov, vsak dodatni osvojeni amulet pa končni znesek poveča še za 1000 evrov. Skozi nepredvidljivo azijsko pustolovščino bosta tekmovalce vodila Antonija Blaće in komik Ante Travizi.

Med tekmovalci tudi Slovenec

Za slovenske gledalce bo med devetimi pari še posebej zanimiv eden. V Asia Express se namreč podaja 38-letni Aleksej Škarica iz Murske Sobote, slovenski podjetnik, ki vodi družinsko dejavnost veterinarske ambulante, specializirane za male živali in športne konje.

Na 6000 kilometrov dolgo dogodivščino se bo podal skupaj s svojo partnerko, hrvaško televizijsko voditeljico Anito Martinović. Sta edini ljubezenski par v tekmovanju, njuna različna značaja pa bi se lahko izkazala za prednost. Medtem ko je Anita energična, odprta in komunikativna, Aleksej velja za bolj umirjenega in premišljenega. Prav zato naj bi on skrbel predvsem za strategijo in logistiko, Anita pa za komunikacijo in pogajanja z ljudmi na poti.

Kako dobro se bosta znašla daleč od običajnega udobja in kako se bodo z zahtevnimi nalogami spopadli preostali pari, bodo lahko slovenski gledalci spremljali od torka, 15. septembra, na VOYO. Nove dele Asia Express: Zmajeva pot boste lahko na VOYO spremljali od petka do nedelje.

voyo Asia Express Aleksej Škarica nov hrvaški pustolovski šov

Slovenski filmarji z novimi nominacijami za mednarodne nagrade

Zadovoljna.si Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
24ur.com Razkrivamo, kdo bo voditeljica ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria
24ur.com Morbidelli: Ducati je na robu perfekcije
Zadovoljna.si Razkrivamo, kdo bo voditeljica ljubezenskega šova Love Island Adria
24ur.com Eva Zatković bo Kitajsko zamenjala za Turčijo
24ur.com Saša Planinšec: Na tekmah bo odločala dnevna forma
24ur.com Šporar tudi v Evropi vroč, Zajc rešil Dinamo, zabil tudi Gorenc Stankovič
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nosečnice ga pogosto spregledajo, a to zeleno živilo je vredno vključiti na jedilnik
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
zadovoljna
Portal
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Zakaj hitre diete niso več v ospredju?
Zakaj hitre diete niso več v ospredju?
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, leve čaka kompliment
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, leve čaka kompliment
To je barvna kombinacija, ki bo zaznamovala jesen 2026
To je barvna kombinacija, ki bo zaznamovala jesen 2026
vizita
Portal
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
Kdaj je čas, da zaradi prebavnih težav obiščete zdravnika?
Kdaj je čas, da zaradi prebavnih težav obiščete zdravnika?
cekin
Portal
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
moskisvet
Portal
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Baba Vanga napovedala, kaj čaka svet leta 2027: napoved buri duhove
Baba Vanga napovedala, kaj čaka svet leta 2027: napoved buri duhove
Slovenska plavalka pri komaj 25 letih zbolela za rakom
Slovenska plavalka pri komaj 25 letih zbolela za rakom
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
dominvrt
Portal
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Darja in Andrej sta kupila 200 let staro hiško. Tako je potekala prenova
Darja in Andrej sta kupila 200 let staro hiško. Tako je potekala prenova
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Love Island Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Ful gas 3
Ful gas 3
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929