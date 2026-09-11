Na VOYO prihaja hrvaški pustolovski šov Asia Express: zmajeva ruta

Devet parov, tri države in 6000 kilometrov nepredvidljive poti – vse to prinaša novi hrvaški pustolovski šov Asia Express: Zmajeva ruta , ki v torek prihaja na VOYO. Tekmovalci bodo pot začeli v Kambodži, nadaljevali skozi Laos in skušali priti vse do cilja na Tajskem. A potovanje ne bo običajna turistična dogodivščina. Vsak par bo imel na voljo le en evro na dan, zato se bodo morali tekmovalci pri iskanju prevoza in prenočišča zanesti predvsem na svojo iznajdljivost in pomoč domačinov. Na poti jih bodo čakali tudi različni izzivi, pri katerih bodo na preizkušnji njihova vzdržljivost, komunikacija, sposobnost prilagajanja in predvsem sodelovanje v paru.

Tekmovanje bo potekalo v več etapah, pari pa bodo na začetku vsake prejeli zemljevid z začrtano potjo in navodila za nadaljevanje. Pomembno vlogo bodo imeli tudi amuleti in imuniteta, ki lahko tekmovalcem prinesejo pomembno prednost. Glavna nagrada je zlati amulet v vrednosti 30.000 evrov, vsak dodatni osvojeni amulet pa končni znesek poveča še za 1000 evrov. Skozi nepredvidljivo azijsko pustolovščino bosta tekmovalce vodila Antonija Blaće in komik Ante Travizi .

Med tekmovalci tudi Slovenec

Za slovenske gledalce bo med devetimi pari še posebej zanimiv eden. V Asia Express se namreč podaja 38-letni Aleksej Škarica iz Murske Sobote, slovenski podjetnik, ki vodi družinsko dejavnost veterinarske ambulante, specializirane za male živali in športne konje.

Na 6000 kilometrov dolgo dogodivščino se bo podal skupaj s svojo partnerko, hrvaško televizijsko voditeljico Anito Martinović. Sta edini ljubezenski par v tekmovanju, njuna različna značaja pa bi se lahko izkazala za prednost. Medtem ko je Anita energična, odprta in komunikativna, Aleksej velja za bolj umirjenega in premišljenega. Prav zato naj bi on skrbel predvsem za strategijo in logistiko, Anita pa za komunikacijo in pogajanja z ljudmi na poti.

Kako dobro se bosta znašla daleč od običajnega udobja in kako se bodo z zahtevnimi nalogami spopadli preostali pari, bodo lahko slovenski gledalci spremljali od torka, 15. septembra, na VOYO.