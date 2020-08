Vilo znanega youtuberja preiskuje FBI: zasegli več strelnega orožja

Dokumenti o preiskavah so zapečateni, zato javnosti dodatne informacije, zakaj so oblasti obiskale njegov dom, niso na voljo. 23-letni Jake Paul je brat Logana Paula , ki je leta 2018 objavil videoposnetek mrtvega Japonca v znanem gozdu smrti pod goro Fudži. Jake prav tako upravlja s svojim YouTubovim kanalom, na katerem ima 20,2 milijona naročnikov. Preiskavo doma so opravili oboroženi specialci, potekala pa je, medtem ko vplivneža ni bilo doma. Paparaci so opazili, da so agenti FBI iz vile nosili strelno orožje.

Deloma je znan tudi po tem, da je svoje življenje dokumentiral na videoposnetkih, zaradi katerih ga je preiskovala policija v Arizoni, ko so ga obtožili kriminalnih dejanj, in sicer izgredov in ropa v nakupovalnem centru. Skupaj s prijatelji naj bi se zadrževal v trgovinskem centru Scottsdale Fashio Square, ko so potekali protesti po smrti Georgea Floyda.

"Po izgredih in ropih, ki so se zgodili 30. maja 2020 v nakupovalnem središču Scottsdale Fashion Square, je policijska uprava Scottsdale prejela na stotine izjav in videoposnetkov, na katerih je tudi vplivnež Jake Joseph Paul,"je v izjavi takrat povedal predstavnik policije za Fox News.