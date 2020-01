Na vsako letošnjo podelitev nagrad namerava nositi isti smoking

Ob fotografiji je zapisala, da se je Joaquin odločil sprejemati odločitve za prihodnost in pojasnila: "Odločil se je, da bo nosil ta isti smoking skozi celotno sezono podelitev nagrad, da bo zmanjšal onesnaževanje. Sem ponosna in počaščena, da sem lahko s tabo združila moči."

Phoenix pa je svoja prizadevanja za izboljšanje planeta izrazil tudi v svojem slavnostnem govoru na podelitvi nagrad zlati globus. Najprej je pozdravil odločitev organizatorjev podelitve, ker so povabljencem postregli le hrano rastlinskega izvora: "Najprej bi se rad zahvalil Hollywood Foreign Pressu za prepoznavanje in priznavanje povezanosti med živinorejo in klimatskimi spremembami." Nato pa je poudaril, da so se odločili za drzno potezo in v svet poslali močno sporočilo.

Sledil pa je nagovor hollywoodskih zvezdnikov. "Včasih nam ni treba leteti z zasebnimi letali do Palm Springsa in nazaj," je dejal. "Poskusil se bom izboljšati in upam, da se boste potrudili tudi vi," je zaključil igralec Jokerja.